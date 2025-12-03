urgente24
Diputado y Sacerdote juró "Por la opción de los más pobres"

El dipúsacerdote de notable relación con CFK juró de una manera diferente a sus pares santacruceños que lo hicieron minutos después.

03 de diciembre de 2025 - 20:53
El diputado nacional electo por Santa Cruz, Juan Carlos Molina (Fuerza Santa Cruceña), conocido por su cercanía al kirchnerismo y como sacerdote, protagonizó un juramento poco convencional al asumir su banca en la Sesión Preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación.

Molina eligió la Fórmula 1 del Reglamento ("desempeñar fielmente su cargo..."), pero antes de dar el "Sí, Juro" leyó una fórmula propia cargada de contenido social y político: Declaró

En opción preferencial por los más pobres, por Valdocco, por los wichis del impenetrable chaqueño abandonados, por el Papa Francisco, por Hebe, por las madres y abuelas en lucha, por el pueblo de Santa Cruz, Sí Juro! En opción preferencial por los más pobres, por Valdocco, por los wichis del impenetrable chaqueño abandonados, por el Papa Francisco, por Hebe, por las madres y abuelas en lucha, por el pueblo de Santa Cruz, Sí Juro!

Molina fue el primero de los tres diputados santacruceños en jurar. Sus pares optaron por fórmulas más tradicionales:

Jairo Guzmán juró por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, y Moira Lanesán lo hizo por Dios y la Patria.

La jura se realizó con la presencia en los palcos del presidente Javier Milei, su hermana Karina, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros. La sesión fue presidida por el diputado de mayor edad, Gerardo Cipolini. Como informamos por separado más temprano.

