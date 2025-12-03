Diputado y Sacerdote juró "Por la opción de los más pobres"

Jairo Guzmán juró por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, y Moira Lanesán lo hizo por Dios y la Patria.

La jura se realizó con la presencia en los palcos del presidente Javier Milei, su hermana Karina, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros. La sesión fue presidida por el diputado de mayor edad, Gerardo Cipolini. Como informamos por separado más temprano.

Más notas de Urgente24

Alerta: Google te escucha todo el tiempo y así podés desactivar el micrófono

La jugada de Google: Fusiona AI Overviews con AI Mode y desafía a ChatGPT

El secreto para que ChatGPT y Gemini citen tu marca: Explota el GEO y dejá atrás el SEO

Pilas eléctricas: Cómo elegirlas, en qué usarlas y qué tipos existen