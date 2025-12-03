El diputado nacional electo por Santa Cruz, Juan Carlos Molina (Fuerza Santa Cruceña), conocido por su cercanía al kirchnerismo y como sacerdote, protagonizó un juramento poco convencional al asumir su banca en la Sesión Preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación.
JUAN CARLOS MOLINA
Diputado y Sacerdote juró "Por la opción de los más pobres"
El dipúsacerdote de notable relación con CFK juró de una manera diferente a sus pares santacruceños que lo hicieron minutos después.
Molina eligió la Fórmula 1 del Reglamento ("desempeñar fielmente su cargo..."), pero antes de dar el "Sí, Juro" leyó una fórmula propia cargada de contenido social y político: Declaró
Molina fue el primero de los tres diputados santacruceños en jurar. Sus pares optaron por fórmulas más tradicionales:
Jairo Guzmán juró por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, y Moira Lanesán lo hizo por Dios y la Patria.
La jura se realizó con la presencia en los palcos del presidente Javier Milei, su hermana Karina, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros. La sesión fue presidida por el diputado de mayor edad, Gerardo Cipolini. Como informamos por separado más temprano.
