COMUNICACIÓN DIGITAL
El secreto para que ChatGPT y Gemini citen tu marca: Explota el GEO y dejá atrás el SEO
Un estudio de Semrush advierte que antes de 2028 el tráfico desde motores de IA superará al de búsquedas tradicionales.ChatGPT y Gemini: claves.
Y en ese cambio nace el GEO (Generative Engine Optimization), la estrategia que permite que la inteligencia artificial reconozca, comprenda y cite contenido confiable.
La nueva optimización: hablarle a la IA en su idioma
Un informe de Semrush (2025) es contundente: el tráfico proveniente de motores de IA podría superar al de búsquedas tradicionales antes de 2028. Más impactante aún: los usuarios que llegan desde respuestas generadas tienen 4,4 veces más intención de compra. The Outpost AI (2025) estima que el tráfico derivado de motores generativos ya representa más del 5% de las búsquedas de escritorio.
"Hoy, las inteligencias artificiales no buscan palabras, buscan consistencia. Las marcas que mantienen una narrativa clara son las que logran convertirse en fuentes confiables", explica Steffy Hochstein, Social Media & Performance Director en another, agencia de comunicación estratégica.
El contenido answer-ready -capaz de responder preguntas de forma clara y conversacional- es el nuevo estándar. Títulos en formato de pregunta, párrafos breves, tablas y FAQs ayudan a los motores generativos a identificar información correcta. Un reporte de 3Thinkrs (2025) confirma que los textos actualizados mensualmente aumentan hasta 20% su visibilidad en Bing y ChatGPT.
Autoridad humana en tiempos de máquinas
El modelo E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) de Google se vuelve la brújula del contenido que las IAs decidirán citar. Las marcas que demuestran experiencia real, firman sus contenidos y transparentan sus fuentes construyen la credibilidad necesaria.
"La autoridad digital ya no se gana con volumen, sino con verdad", agrega Hochstein.
La paradoja es evidente: mientras más sofisticadas son las máquinas, más humana debe ser la comunicación.
--------------------------------------------------------------------------------
