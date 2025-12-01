El secreto para que ChatGPT y Gemini citen tu marca: Explota el GEO y dejá atrás el SEO

image

El contenido answer-ready -capaz de responder preguntas de forma clara y conversacional- es el nuevo estándar. Títulos en formato de pregunta, párrafos breves, tablas y FAQs ayudan a los motores generativos a identificar información correcta. Un reporte de 3Thinkrs (2025) confirma que los textos actualizados mensualmente aumentan hasta 20% su visibilidad en Bing y ChatGPT.

Autoridad humana en tiempos de máquinas

El modelo E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) de Google se vuelve la brújula del contenido que las IAs decidirán citar. Las marcas que demuestran experiencia real, firman sus contenidos y transparentan sus fuentes construyen la credibilidad necesaria.

"La autoridad digital ya no se gana con volumen, sino con verdad", agrega Hochstein.

La paradoja es evidente: mientras más sofisticadas son las máquinas, más humana debe ser la comunicación.

