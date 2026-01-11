Elon Musk intenta una revolución con nuevo algoritmo de X

No es la primera vez que Elon Musk hace una promesa similar. En 2023, cuando asumió el control de la exTwitter, publicó parte del código de la página de recomendaciones "Para ti" en GitHub.

Sin embargo, la comunidad de desarrolladores objetó la carencia de detalles clave. Se supone que ahora corregirá aquel faltante.

Vamos al debate en la red de X:

Debate

Elon Musk: "Haremos que el nuevo algoritmo , incluido todo el código utilizado para determinar qué publicaciones orgánicas y publicitarias se recomiendan a los usuarios, sea de código abierto en 7 días. Esto se repetirá cada 4 semanas, con notas completas para desarrolladores, para ayudarlo a comprender qué cambió."

Embed We will make the new algorithm, including all code used to determine what organic and advertising posts are recommended to users, open source in 7 days.



This will be repeated every 4 weeks, with comprehensive developer notes, to help you understand what changed. — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2026

Adam Brimson Designs desde su cuenta @AdamBrimson: "X necesita entender por qué a los usuarios les gustaba TWITTER: era simple, se podía construir libremente una comunidad y confianza, y los intercambios de información eran rápidos. Por eso lo quisiste, porque era poderoso. X ha caído mucho. Para muchos es apenas utilizable. Deja de escuchar a tus empleados que tratan con desprecio a los usuarios genuinos. No creo que sepan qué es lo mejor."

Lacey desde @lacey10112: "X es tan frustrante que constantemente estrangula a quienes intentan conectar con otros. Cuando eres genuino y activo, te castiga. Solía ser premium pero prefiero hablar conmigo mismo gratis. Su detección automatizada está fallando masivamente."

@SireneOznur: "En realidad, el algoritmo no es muy difícil de entender. En cuanto empiezas a hablar de Gaza y a criticar a Israel, tu cuenta se vuelve invisible. No necesitas una guía para entenderlo."

@ImpuestosyE: "Querido Elon, es muy lento el algoritmo. Las publicaciones deberían verse más para fomentar que las personas tengan más ganas de utilizar X. Saludos."

@OopsGuess: "Aquí está la ironía, Elon: Hablas de “transparencia” y “hacer público el algoritmo”, pero tu propia plataforma no puede proporcionar una sola línea transparente que explique por qué una cuenta verificada durante 14 años @Qpigpig fue suspendida dos veces bajo la confusa palabra “autenticidad”. Adviertes al mundo sobre los gobiernos que censuran a sus ciudadanos, mientras X borra silenciosamente las voces que considera incómodas, sin proceso, sin apelación, solo una caja negra que se dice “auténtica”. Si un Estado hiciera esto, lo llamarías autoritario, pero cuando X lo hace, lo llamas política. Entonces dime, Elon, antes de publicar el código fuente del algoritmo, ¿publicarás el motivo por el cual sigues marcando falsamente a usuarios antiguos que pagan? ¿O el “absolutismo de la libertad de expresión” termina en el momento en que se encuentra con sus propios Términos de Silencio?"

The Notorious J.O.V. desde @whotfisjovana: "Por favor, que sea más divertido y ameno. Ya casi no veo a la gente que sigo. Parece que el algoritmo más reciente solo admitía cuentas con 100 seguidores, y no he visto a ninguno de mis seguidores en común ni a las cuentas que elegí seguir, y viceversa. ¡En julio era perfecto!"

Saggezza Eterna desde @FinalTelegraph: "Necesitaba una caja negra para inflar artificialmente las narrativas del régimen mientras estrangulaba silenciosamente la disidencia. Al hacer público el código fuente del algoritmo, se destruye el mecanismo de su poder. Temen esta transparencia porque su ideología no puede sobrevivir en igualdad de condiciones. Requiere un manejo amañado de las cosas para existir. Se está destruyendo la arquitectura digital del complejo industrial de la censura. Observa cómo entran en pánico al ver la luz."

@GordonGekko: "Gracias Elon, lo único que pedimos es algo de transparencia y consistencia. En estos momentos, parece como si algunas personas estuvieran improvisando sobre la marcha. Pero apreciamos lo que hacen por la libertad de expresión. X sigue siendo la única plataforma que yo y muchos otros usamos."

