Elon Musk ofrece Starlink gratis en Venezuela, aunque pocos podrán usarlo realmente

image Starlink ofrece internet gratuito en Venezuela tras la operación militar y la captura de Maduro, aunque el país no tiene cobertura oficial.

En ese escenario, la conectividad es una herramienta estratégica, no solo un servicio. No es la primera vez que Starlink se mete en un conflicto: ya lo hizo en Ucrania tras la invasión rusa, cuando gran parte de la infraestructura terrestre quedó inutilizada. Pero lo que con el tiempo quedó claro, según investigaciones periodísticas y testimonios recogidos por medios como The Register, es que esa conectividad nunca fue neutral ni automática.

En Caracas, los medios y los periodistas venezolanos informaron durante el fin de semana zonas enteras sin acceso a internet, algo clave en un país donde la información ya venía muy controlada.

En ese contexto, Starlink prometió créditos gratuitos incluso para cuentas inactivas, pero ahí ya aparece el primer problema grande: Starlink no opera oficialmente en Venezuela. Su propio mapa de cobertura la marca como "próximamente". No hay venta legal de antenas, no hay permisos claros y no hay forma de acceder al servicio de manera masiva si antes no tenías el equipo.

Nada es gratis: Este es el negocio que Elon Musk no te cuenta

Bill Ray, vicepresidente distinguido de Gartner y especialista en tecnología emergente, charló con el medio The Register y fue bastante claro: "Muy poca gente va a poder acceder al equipamiento necesario, pero SpaceX espera que esto ayude a allanar el camino para obtener permisos locales bajo la administración que surja en Venezuela". Dicho de otra forma, Musk no lo hace por generoso, es puro posicionamiento político y comercial.

Starlink ya brindó servicio en países sin autorización formal, como Irán, donde según Ray, no teme represalias reales. Venezuela hoy entra en esa misma lógica: un Estado debilitado, intervenido y con escaso margen para regular o sancionar. Aquel gesto "humanitario" es más bien una carta de presentación ante un futuro gobierno alineado con Washington.

image La antena de Starlink cuesta más de 400 dólares, precio que muy pocos venezolanos se pueden permitir, y la empresa busca hacerse publicidad ante la futura administración venezolana con adherencia a Estados Unidos.

El detalle que se pierde en el entusiasmo de redes sociales es clave: el servicio es gratuito, la antena no. El kit cuesta más de 400 dólares, un valor completamente fuera del alcance de la mayoría de los venezolanos. Musk aprendió rápido en Ucrania que regalar hardware es caro y no se recupera. Lo mismo le pasó en 2024, tras el huracán Helene de Carolina del Norte: regaló conectividad, pero con el costo del equipo bien escondido.

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este 6 de enero para debatir la legalidad de la acción militar estadounidense, con críticas ya expresadas por países como Brasil y España. Pero en redes sociales domina otro relato: el de Musk como salvador y el de Starlink como símbolo de libertad.

Entonces, ¿quién controla la información cuando un país colapsa? En Venezuela, hoy, el internet que baja desde el espacio también baja con intereses. Y como casi todo lo que rodea a Elon Musk, es poder presentado como servicio, con un discurso amable y una factura que se cobra más adelante.

