Aves Argentinas anunció en la mañana de este viernes (09/01) la compra de 47.600 hectáreas que serán donadas al Estado Nacional. Esta adquisición asegura la protección a perpetuidad de un ecosistema crítico y representa un paso decisivo para la consolidación del Parque Nacional Traslasierra de la provincia de Córdoba.
Córdoba: Aves Argentinas sumará hectáreas para ampliar el Parque Nacional Traslasierra
La nueva superficie se suma a las 44 mil hectáreas ya existentes, haciendo un total de 91.600 hectáreas en un sector considerado un refugio vital para la ecorregión del Chaco Seco, una de las menos representadas en el sistema de áreas protegidas de la Argentina.
¿Cuáles son los objetivos de Aves Argentinas con la ampliación del Parque Nacional Traslasierra?
El director Ejecutivo de Aves Argentinas, Hernán Casañas, declaró que la adquisición de estas nuevas hectáreas, dentro de un ecosistema tan frágil, garantiza que permanezcan bajo la máxima categoría de protección. Por lo que resulta fundamental su ampliación y protección.
Y agregó: “Próximamente pasarán al dominio público mediante la donación formal a la Administración de Parques Nacionales (APN)”.
Protección de la biodiversidad
Martin Cascone, coordinador general y responsable legal del programa Tierras Córdoba de Aves Argentinas, manifestó en declaraciones que concedió al Diario La Voz del Interior de Córdoba que el Parque se creó sobre la superficie total de la Estancia Pinas, de 105.000 hectáreas, y progresivamente se adquirieron nuevas tierras que ingresaron al dominio del Estado nacional.
“En una primera etapa se obtuvieron 28 mil hectáreas; en 2020 otras 16 mil, y el 30 de diciembre de 2025 se sumó una gran superficie con 47 mil hectáreas”, señaló el coordinador.
Razón por la cual, Cascone destacó que es un logro enorme para la conservación en el país. “El Chaco Seco Serrano está escasamente representado a nivel nacional, y en la estancia Pinas es un ejemplo estratégico para la conservación”, añadió.
El apoyo recibido por Aves Argentinas
Este avance fue posible gracias al apoyo estratégico de World Land Trust y Wyss Foundation, organizaciones que colaboran estrechamente con Aves Argentinas para ampliar y fortalecer el sistema de Áreas Naturales Protegidas del país.
Con esta acción, Aves Argentinas reafirma su compromiso de más de un siglo con la defensa del patrimonio natural y cultural.
Acerca de Aves Argentinas
Aves Argentinas es una organización nacional que, compuesta por más de 4000 socios y con más de 100 años de vida, protege las aves silvestres y la naturaleza de Argentina. Miembro de BirdLife International, la red de organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza más grande del mundo.
Aves Argentinas trabaja en favor de las más de 1000 especies de aves silvestres y sus ambientes, con proyectos y acciones de conservación, investigación, educación y divulgación junto a investigadores, voluntarios, técnicos y una amplia red de voluntarios y más de 80 Clubes de Observadores de Aves.
Contribuye a la conservación de hábitats; identificando, monitoreando y restaurando áreas importantes para la conservación de las aves. Protege sitios y promueve el cuidado de estas áreas claves para la biodiversidad, impulsando políticas públicas y generando reservas urbanas y Parques Nacionales. Lleva adelante proyectos de conservación de ambientes en la patagonia, el bosque atlántico y las pampas.
Trabaja para prevenir la extinción de especies, mejorar la situación de conservación de las aves amenazadas y evitar que se incrementen las especies en peligro en nuestro país. En los últimos años ha trabajado activamente en la conservación de especies amenazadas como el macá tobiano, el tordo amarillo, el albatros de ceja negra y el cardenal amarillo, entre otras.
Todos los proyectos de conservación incorporan los componentes de educación, divulgación e investigación con fuerte hincapié en las relaciones con los pobladores locales.
