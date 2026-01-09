Córdoba: Aves Argentinas sumará hectáreas para ampliar el Parque Nacional Traslasierra

“En una primera etapa se obtuvieron 28 mil hectáreas; en 2020 otras 16 mil, y el 30 de diciembre de 2025 se sumó una gran superficie con 47 mil hectáreas”, señaló el coordinador.

Razón por la cual, Cascone destacó que es un logro enorme para la conservación en el país. “El Chaco Seco Serrano está escasamente representado a nivel nacional, y en la estancia Pinas es un ejemplo estratégico para la conservación”, añadió.

Parque Nacional Traslasierra3 La organización Aves Argentinas anunció la adquisición de 47.600 hectáreas para ampliar el Parque Nacional Traslasierra de la provincia de Córdoba.

El apoyo recibido por Aves Argentinas

Este avance fue posible gracias al apoyo estratégico de World Land Trust y Wyss Foundation, organizaciones que colaboran estrechamente con Aves Argentinas para ampliar y fortalecer el sistema de Áreas Naturales Protegidas del país.

Con esta acción, Aves Argentinas reafirma su compromiso de más de un siglo con la defensa del patrimonio natural y cultural.

Acerca de Aves Argentinas

Aves Argentinas es una organización nacional que, compuesta por más de 4000 socios y con más de 100 años de vida, protege las aves silvestres y la naturaleza de Argentina. Miembro de BirdLife International, la red de organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza más grande del mundo.

Aves Argentinas trabaja en favor de las más de 1000 especies de aves silvestres y sus ambientes, con proyectos y acciones de conservación, investigación, educación y divulgación junto a investigadores, voluntarios, técnicos y una amplia red de voluntarios y más de 80 Clubes de Observadores de Aves.

Contribuye a la conservación de hábitats; identificando, monitoreando y restaurando áreas importantes para la conservación de las aves. Protege sitios y promueve el cuidado de estas áreas claves para la biodiversidad, impulsando políticas públicas y generando reservas urbanas y Parques Nacionales. Lleva adelante proyectos de conservación de ambientes en la patagonia, el bosque atlántico y las pampas.

Trabaja para prevenir la extinción de especies, mejorar la situación de conservación de las aves amenazadas y evitar que se incrementen las especies en peligro en nuestro país. En los últimos años ha trabajado activamente en la conservación de especies amenazadas como el macá tobiano, el tordo amarillo, el albatros de ceja negra y el cardenal amarillo, entre otras.

Todos los proyectos de conservación incorporan los componentes de educación, divulgación e investigación con fuerte hincapié en las relaciones con los pobladores locales.

