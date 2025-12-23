La Guerra del Agua (1): Durísimo choque que tendrá que dirimir Donald Trump

'Río arriba' vs. 'río abajo'

“El agua no debería ser un tema político, y espero de verdad que el gobierno federal no esté considerando la solución a este problema”, declaró la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, a Annie Snider, de Politico.con/

Es el suministro de agua para 1 de cada 10 estadounidenses, y de 1 de cada 2 californianos.

El río Colorado impulsa las economías desde Denver hasta Phoenix y Los Ángeles. Riega 2,2 millones de hectáreas de tierras de cultivo: desde los pastos de Wyoming hasta los campos nivelados con precisión en Arizona y California. Hidrata a 30 comunidades indígenas reconocidas por el gobierno federal y baña a 11 parques y monumentos nacionales, incluido el Gran Cañón.

La batalla enfrenta a los estados de Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming, 'río arriba', contra los estados de Arizona, California y Nevada, 'río abajo'.

Colorado es el vocero de los estados 'río arriba', y padece un horizonte de brecha significativa entre la oferta y la demanda de agua para 2050.

Sin embargo, la mayoría de los derechos de agua del estado pertenecen a agricultores y ganaderos, muchos de los cuales trabajan tierras que sus antepasados ocuparon en la década de 1880. Mantener esas tierras agrícolas es muy importante para Colorado.

Vocero de los 'río abajo' es Arizona, con un sistema de canales que abastece a Phoenix, Tucson y a sus comunidades indígenas que poseen los derechos de agua más vulnerables legalmente.

Phoenix se ha convertido en un centro para la fabricación de semiconductores y los centros de datos, que consumen grandes cantidades de agua. También ha experimentado un gran crecimiento demográfico.

rio colorado

El tiempo corre

En Washington DC el Departamento del Interior gestiona el sistema de presas, embalses y canales del río que transporta el agua, cone amplias facultades, especialmente en los estados 'río abajo', que incluye cuándo interrumpir el suministro de agua.

Pero WDC no quiere asumir la presión política por decidir quién pierde el agua. Por ahora, el tema está fuera de los tribunales judiciales.

En 2026 habrá elecciones en los 2 estados que están provocando el estancamiento en este momento:

Arizona, donde la gobernadora demócrata Katie Hobbs se postula para la reelección; y

Colorado, donde el gobernador demócrata Jared Polis ha llegado al final de su mandato.

¿Cuál es la diferencia entre la Administración Biden y la administración Trump en este tema?

No tanto. Los funcionarios de Biden presionaron a los estados para que llegaran a un acuerdo en 2022 pero cuando comenzó la disputa sobre las normas para gobernar el río ya había comenzado la campaña electoral 2024 y la Casa Blanca esquivó el tema.

La Administración Trump también se ha mostrado reacia a involucrarse en la disputa entre los estados. Pero si no hay un avance en las negociaciones, tendrá que concretar algo.

--------------------

Otras noticias de Urgente24

Caos y alerta por un conflicto en una de las cementeras más importantes el país

Con el PRO, la UCR y 1 LLA, Mayra Mendoza le ganó a Juan Grabois por 2/3

El oro a US$ 4.400 la onza y la Argentina no sabe dónde está

Trump anunció una "flota dorada" con cañones electromagnéticos y láseres de energía dirigida