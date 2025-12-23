Lo echaron de Racing, aniquiló a Costas y está a un paso de River

Tras dejar Racing se ofreció a River

El caso es que Vietto tiene intenciones de seguir en la Argentina y es por eso que ahora apareció en el radar de River. Según la información que dio Hernán Castillo en su programa de Love Stream, el ahora ex delantero de Racing “fue ofrecido” al Millonario y ahora todo depende de la decisión de Marcelo Gallardo para avanzar en esta historia.

Se sabe que River tiene intenciones de sumar un delantero más luego de la partida de Miguel Borja y el nombre de Vietto ya estuvo en carpeta tiempo atrás, por lo que ahora podría sumarse sin costo alguno más que el contrato. Durante los próximos días Gallardo evaluará la situación y definirá si le levanta el pulgar o no al hombre surgido en La Academia.

