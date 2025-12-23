BOMBA
Lo echaron de Racing, aniquiló a Costas y está a un paso de River
Tras concretarse su salida de Racing mostró serias diferencias con Gustavo Costas y ahora se ofreció para llegar a River.
Luego de caer en la final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata, Racing comenzó a diseñar lo que será el plantel para el 2026. Dos de los jugadores que eligieron irse por decisión propia fueron Gabriel Arias y Facundo Mura, que no aceptaron la renovación de su contrato. Al que le mostraron la puerta de salida y quería quedarse es a Luciano Vietto.
Fue una temporada compleja para Vietto en cuento a la cantidad de minutos en Racing y finalmente la decisión que tomó la dirección deportiva en conjunto con Gustavo Costas es que el delantero se marche del club. A causa de esto el atacante rompió el silencio con ESPN y allí mostró su sorpresa por la salida y marcó fuertes diferencias con Gustavo Costas.
“Con Gustavo no fue fácil para mí. Creo que, en cuanto a lo futbolístico, somos polos opuestos. Por eso, tal vez, me costó mucho participar en la ideología que él tiene. Con Gustavo no fue fácil para mí. Creo que, en cuanto a lo futbolístico, somos polos opuestos. Por eso, tal vez, me costó mucho participar en la ideología que él tiene”, expresó Vietto.
“Obviamente, la idea era continuar. Yo vine a Racing para, prácticamente, poder terminar mi carrera futbolística acá. Lamentablemente, por lo ocurrido no se pudo dar”, agregó y al mismo tiempo habló de su estado físico: “Yo no tengo ningún problema crónico. Llevo 15 años jugando al fútbol. Solamente me pasó dos veces este problema. Lamentablemente, me pasó ahora. Todas las veces que estuve convocado, si no entré fue por decisión técnica”, argumentó.
Tras dejar Racing se ofreció a River
El caso es que Vietto tiene intenciones de seguir en la Argentina y es por eso que ahora apareció en el radar de River. Según la información que dio Hernán Castillo en su programa de Love Stream, el ahora ex delantero de Racing “fue ofrecido” al Millonario y ahora todo depende de la decisión de Marcelo Gallardo para avanzar en esta historia.
Se sabe que River tiene intenciones de sumar un delantero más luego de la partida de Miguel Borja y el nombre de Vietto ya estuvo en carpeta tiempo atrás, por lo que ahora podría sumarse sin costo alguno más que el contrato. Durante los próximos días Gallardo evaluará la situación y definirá si le levanta el pulgar o no al hombre surgido en La Academia.
