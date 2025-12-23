Gastón Edul sacudió a todos con lo que dijo sobre Lionel Messi e Inter Miami CF

"Inter Miami quiere a Giovanni Lo Celso y está dispuesto a hacer un ofrecimiento formal. Todavía no avanzó nada ni tampoco llegó la oferta a Real Betis.", confirmó el menor de los hermanos acerca del ex volante de Rosario Central.

Según Transfermarkt, el jugador de 29 años tiene contrato en Betis hasta junio de 2028 por lo que la negociación deberá ser entre clubes, independientemente del deseo del futbolista.

image

Seguramente con el correr de los días habrán más novedades al respecto.

Importante 2026 para la Selección Argentina y Lionel Messi

El 2026 que comenzará en apenas unos días, será año de Mundial y por ende muchas de las miradas están apuntadas a Lionel Messi.

Si bien todos los caminos conducen a que el capitán de la Selección Argentina estará presente en Norteamérica, la pretemporada de comienzo del año que viene será fundamental para determinar si está en condiciones de jugar la competencia más importante a nivel países.

La Selección Argentina integrará el Grupo J con Argelia, Jordania y Austria, que a priori aparece como accesible. Sin embargo, en una eventual instancia de dieciseisavos de final, podría cruzarse con rivales de peso como Uruguay o España, provenientes del Grupo H.

El campeonato del mundo se disputará desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio de 2026. Los dos mejores equipos de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, dando inicio a la fase eliminatoria.

image

En marzo, es decir algunos meses previos a la cita mundialista, la Albiceste se enfrentará a España en la Finalissima. Ese partido se celebrará en el Estadio Lusail, en Qatar, el viernes 27 de marzo de 2026, con inicio a las 15:00 de Argentina.

+ EN GOLAZO 24

Temor en San Lorenzo por lo que pueda pasar con Marcelo Moretti (¿y Chiqui Tapia?)

Polémica en River Plate por lo que está pasando con Franco Armani