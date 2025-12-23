La Justicia le puso un freno a Jorge Macri y el Luna Park zafó de la demolición

Sala_II_Rechaza_apelacion_de_precautelar_ba4a25ca5e

Un negocio disfrazado de mejora urbana

El trasfondo del conflicto va bastante más allá del Luna Park y toca una discusión vieja en la Ciudad: hasta dónde llega la modernización y dónde empieza el negocio inmobiliario disfrazado de mejora urbana.

El proyecto oficial apuntaba a llevar el aforo de 8.400 a 11.100 espectadores, lo que implicaba aumentar el volumen del edificio, elevar la cubierta y sumar un nivel sobre la fachada histórica. Todo eso, en un inmueble protegido, es cambiarle la esencia, algo así como la paradoja de Teseo (si al Luna lo cambiamos parte por parte, ¿sigue siendo el Luna o es otra cosa?).

Las organizaciones Basta de Demoler, Observatorio del Derecho a la Ciudad y Fundación Ciudad también judicializaron el tema, con el patrocinio de los abogados Jonatan Baldiviezo, Jorge Barbagelata y Pacífico Rodríguez Villar, y aportaron un informe técnico firmado por los arquitectos Marcelo Magadán y Francisco Girelli, especialistas en patrimonio urbano.

image El plan oficial proponía ampliar la capacidad y el volumen, pero varios especialistas y ONGs advirtieron que eso implica una demolición encubierta que destruiría el valor histórico del estadio y sentaría un precedente grave.

"Nos enfrenta al sinsentido de destruir un edificio histórico –protegido– con la supuesta finalidad de conservarlo" y genera "la pérdida de los componentes de valor patrimonial del edificio es prácticamente total", dice su diagnóstico.

Girelli fue todavía más lejos y dejó una advertencia que incomoda al poder político: "De seguir adelante con la pretensión del gobierno porteño, el Luna Park será el primer Monumento Histórico Nacional que es demolido desde la recuperación democrática de 1983". Dato histórico concreto.

Ahora la pelota vuelve a quedar en manos de la jueza Tanno, que deberá decidir si otorga la medida cautelar definitiva y mantiene congelada la Disposición 1283/DGIUR/25 hasta la sentencia final. Por lo pronto, la Justicia volvió a marcar un límite y dejó algo bastante claro: una vez que se demuele un edificio histórico, no hay render, maqueta ni discurso de modernización que lo devuelva.

--------------------------------------------------------------------

