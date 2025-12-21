La diputada nacional del PRO Laura Alonso advirtió que la gestión de Jorge Macri mantendrá firme su reclamo por los fondos de coparticipación federal adeudados a la Ciudad de Buenos Aires, luego del fracaso de las últimas negociaciones con el Ministerio de Economía de la Nación.
COPARTICIPACIÓN
Laura Alonso ratificó que Jorge Macri irá a la Justicia por una deuda millonaria con la Ciudad
La deuda de Nación con CABA supera los 6.000 millones de dólares, dijo Laura Alonso y confirmó que Jorge Macri continuará la vía judicial y administrativa
La legisladora ratificó que el gobierno porteño avanzará tanto por la vía judicial como administrativa contra el Poder Ejecutivo Nacional, al que acusó de incumplir de manera sistemática los fallos y acuerdos vigentes sobre la distribución de recursos.
“Estamos hablando de una primera deuda de 6.000 millones de dólares y de una segunda deuda generada este año por 370.000 millones de pesos, que no vamos a dejar de reclamarle a la Nación”, sostuvo Alonso en declaraciones a Radio Rivadavia.
Coparticipación y ruptura de confianza política
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Alonso denunció una ruptura total de la confianza con el oficialismo nacional, a partir de los recientes acuerdos parlamentarios entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.
“Cuando la confianza se rompe porque hay traición a los acuerdos asumidos, la institucionalidad se resiente. Es un riesgo para todo lo que sucede en el país”, advirtió la diputada.
Alonso: Baires es una "zona calma"
En paralelo al conflicto por la coparticipación, Alonso destacó una decisión clave de la administración porteña en materia de convivencia urbana y salud pública: la declaración de la Ciudad de Buenos Aires como “zona calma”, con prohibición de pirotecnia sonora durante las celebraciones de fin de año.
La medida apunta a proteger a bebés, niños, personas con autismo, adultos mayores y animales, así como a reducir el impacto ambiental y la contaminación acústica.
“Los ruidos generan muchísimo daño, no solo a las personas más vulnerables, sino también a las mascotas. En la Ciudad hay más de 860.000 animales domésticos que sufren las consecuencias del impacto auditivo”, explicó.
La legisladora instó a celebrar “con luces y no con ruidos” y aclaró que la normativa será aplicada de forma estricta, incluyendo a clubes de fútbol y organizadores de eventos masivos.
“Vamos a trabajar para que todos cumplan esta regulación y se deje de usar pirotecnia sonora en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó
Finalmente, vinculó la iniciativa con un plan integral de reducción de la contaminación acústica, que incluye como objetivo a mediano plazo la electrificación del transporte público
Más contenido de Urgente24
Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial
Por apendicitis, CFK fue internada en el Sanatorio Otamendi
Entusiasta: Pablo Quirnó aseguró que el acuerdo con USA se firmará "a la brevedad"
El optimismo de JP Morgan frente a una economía (muy) frágil