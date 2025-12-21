Laura Alonso ratificó que Jorge Macri irá a la Justicia por una deuda millonaria con la Ciudad

Alonso: Baires es una "zona calma"

En paralelo al conflicto por la coparticipación, Alonso destacó una decisión clave de la administración porteña en materia de convivencia urbana y salud pública: la declaración de la Ciudad de Buenos Aires como “zona calma”, con prohibición de pirotecnia sonora durante las celebraciones de fin de año.

La medida apunta a proteger a bebés, niños, personas con autismo, adultos mayores y animales, así como a reducir el impacto ambiental y la contaminación acústica.

“Los ruidos generan muchísimo daño, no solo a las personas más vulnerables, sino también a las mascotas. En la Ciudad hay más de 860.000 animales domésticos que sufren las consecuencias del impacto auditivo”, explicó.

La legisladora instó a celebrar “con luces y no con ruidos” y aclaró que la normativa será aplicada de forma estricta, incluyendo a clubes de fútbol y organizadores de eventos masivos.

“Vamos a trabajar para que todos cumplan esta regulación y se deje de usar pirotecnia sonora en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó

Finalmente, vinculó la iniciativa con un plan integral de reducción de la contaminación acústica, que incluye como objetivo a mediano plazo la electrificación del transporte público

