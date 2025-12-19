El optimismo de JP Morgan frente a una economía (muy) frágil

Sin embargo, el banco advierte que la complacencia puede ser costosa, especialmente para quienes mantienen exceso de liquidez. Sin embargo, el banco advierte que la complacencia puede ser costosa, especialmente para quienes mantienen exceso de liquidez.

Inteligencia artificial sin burbuja a la vista

Uno de los ejes centrales del informe es la revolución de la inteligencia artificial. JP Morgan descarta, por ahora, la idea de una burbuja inminente. Los números respaldan esa visión. La inversión en infraestructura vinculada a IA pasó de US$150.000 millones en 2023 a más de US$500.000 millones proyectados para 2026 solo entre las grandes tecnológicas de Estados Unidos.

Ese monto ya explica cerca del 25 % del capex total del mercado estadounidense. Ese monto ya explica cerca del 25 % del capex total del mercado estadounidense.

El banco destaca que la inversión en IA representa cerca del 1 % del PBI, un nivel todavía por debajo de otros ciclos tecnológicos históricos, donde el pico osciló entre 2 % y 5 %. A eso se suma un dato clave. La vacancia de data centers ronda apenas el 1,6 %, con tres cuartas partes de la capacidad en construcción ya prealquilada.

Para JP Morgan, no hay señales de sobrecapacidad ni de derrumbe inminente de retornos. Para JP Morgan, no hay señales de sobrecapacidad ni de derrumbe inminente de retornos.

El mayor riesgo no pasa por un exceso de exposición, sino por quedar afuera de una tecnología que puede redefinir márgenes, productividad y liderazgo corporativo.

image

Fragmentación y fin de la eficiencia pura

El segundo gran pilar del outlook es la fragmentación del orden internacional. La guerra en Europa, la escalada arancelaria y la reorganización de bloques comerciales marcan el abandono definitivo del modelo basado solo en costos bajos. La consigna ahora es resiliencia, aun cuando implique precios más altos.

JP Morgan subraya que cerca del 70 % de las importaciones estadounidenses ya está alcanzado por algún tipo de arancel, con tasas efectivas que se mueven entre 15 % y 20 %. El comercio global dejó de expandirse como porcentaje del PBI desde 2009, y la tendencia se profundiza.

En ese marco, América del Norte aparece como un bloque privilegiado, mientras se acelera el desacople entre Estados Unidos y China.

Sudamérica vuelve al radar estratégico

En este tablero fragmentado, Sudamérica gana peso. El informe remarca que la región concentra 40 % de la producción mundial de cobre, 38 % de las reservas, y posiciones dominantes en litio, plata y alimentos. Argentina aparece mencionada por Vaca Muerta, que vuelve a captar interés de compañías globales ante la necesidad de diversificar fuentes energéticas.

JP Morgan señala además que las acciones latinoamericanas operan en torno a 10 veces ganancias futuras, un nivel ubicado en el percentil 30 de su propia historia. En contraste, los mercados desarrollados y Asia emergente se mueven en percentiles cercanos a 90. La brecha de valuaciones no pasa desapercibida para el banco.

Inflación más alta y más volátil

El tercer eje es la inflación. Aunque JP Morgan no espera un rebrote descontrolado como el de 2022, sí anticipa un régimen estructuralmente más alto y errático. Los factores detrás de ese cambio son persistentes. Déficits fiscales elevados, mayor intervención estatal, cuellos de botella en energía y vivienda, y una psicología de precios más flexible por parte de empresas y consumidores.

El banco advierte que mantener grandes saldos de cash en este contexto erosiona el poder adquisitivo de manera silenciosa. Por eso vuelve a poner en valor a la renta fija, que recuperó atractivo con rendimientos del orden de 4 % a 5 %, y a los activos reales como infraestructura, real estate y commodities.

IA, fragmentación e inflación no son modas, sino fuerzas duraderas que redefinen ganadores y perdedores. IA, fragmentación e inflación no son modas, sino fuerzas duraderas que redefinen ganadores y perdedores.

Las carteras que apuesten a escala, activos reales y diversificación geográfica parten con ventaja.

En un escenario donde la eficiencia pura perdió su corona y la volatilidad volvió a escena, el banco deja una advertencia implícita.

El verdadero riesgo ya no es equivocarse de activo, sino no tomar posición frente a los cambios estructurales que ya están en marcha. El verdadero riesgo ya no es equivocarse de activo, sino no tomar posición frente a los cambios estructurales que ya están en marcha.

Otras noticias de Urgente24

Castigo del Gobierno: Denuncian a los controladores aéreos por afectar aeropuertos

Grave caso de amnesia: Habilitaron cupos de exportación de carne a USA para 20.000 toneladas, ¿y las 80.000?

Neumáticos: Crece el conflicto por la fábrica que cerró y despidió a todo su personal

Escándalo en Diputados: PRO denunció pacto LLA-K por reparto de cargos en la AGN