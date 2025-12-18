En un hecho que fácilmente podría ser declarado como inconstitucional, la Cámara de Diputados les tomó juramento a los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Fue a las 3 de la madrugada de este jueves (18/12). El PRO denunció un pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.
DE MADRUGADA
Escándalo en Diputados: PRO denunció pacto LLA-K por reparto de cargos en la AGN
Tras el debate del Presupuesto y por fuera del temario de sesión, Diputados les tomó juramento a los nuevos integrantes de la AGN. PRO denunció un pacto K-LLA.
AGN: El reparto entre libertarios y kirchneristas
Pasadas las 3 de la madrugada, en una típica maniobra parlamentaria con la intención de evitar la atención mediática, La Libertad Avanza (LLA) mocionó para tomarle juramento a los tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), a pesar de que la cuestión no estaba incluida en el temario de sesiones extraordinarias donde solo el Poder Ejecutivo es quien fija los temas a tratar.
Fue tras la aprobación del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal. En ese momento, el jefe de la bancada de LLA, Gabriel Bornoroni, hizo votar una moción al pleno para la jura de los representantes de la AGN por parte de la Cámara baja que se aprobó por 186 votos afirmativos, incluyendo votos K.
De los tres nombrados en la AGN, uno le correspondió al Gobierno y los otros dos al peronismo donde un representante se lo señala como cercano a Máximo Kirchner y el otro es aliado del gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Se trata de Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón y Pamela Calletti.
Ante la movida oficialista, los bloque del PRO, la UCR y Provincias Unidas se retiraron del recinto en protesta. El jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, adelantó que su espacio irá al a Justicia para declarar la ilegalidad de los nombramientos.
El PRO anticipó una denuncia judicial
Tras la polémica jura de los nuevos integrantes de la AGN, los diputados del PRO emitieron el siguiente comunicado de prensa:
La bancada del PRO recordó que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria.
El bloque remarcó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no constituye una cuestión administrativa interna del Congreso. En ese sentido, afirmaron que avanzar en su designación fuera del temario “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.
Los legisladores del partido amarillo rechazaron la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla “ nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”, y anunciaron que promoverán acciones judiciales para restablecer la legalidad y el respeto institucional.
Además, expresaron su malestar por la conducta del oficialismo y señalaron que su bloque acompañó al Gobierno en momentos difíciles por considerar necesario un cambio profundo en la Argentina. Finalmente, sostuvieron que las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial y que el cambio que reclaman millones de argentinos debe realizarse “con la Constitución en la mano”.
AMPLIAREMOS