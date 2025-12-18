Escándalo en Diputados: PRO denunció pacto LLA-K por reparto de cargos en la AGN

Ante la movida oficialista, los bloque del PRO, la UCR y Provincias Unidas se retiraron del recinto en protesta. El jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, adelantó que su espacio irá al a Justicia para declarar la ilegalidad de los nombramientos.

El PRO anticipó una denuncia judicial

Tras la polémica jura de los nuevos integrantes de la AGN, los diputados del PRO emitieron el siguiente comunicado de prensa:

image

La bancada del PRO recordó que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria.

El bloque remarcó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no constituye una cuestión administrativa interna del Congreso. En ese sentido, afirmaron que avanzar en su designación fuera del temario “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.

Los legisladores del partido amarillo rechazaron la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla “ nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”, y anunciaron que promoverán acciones judiciales para restablecer la legalidad y el respeto institucional.

image Mónica Almada, por La Libertad Avanza, juró como nueva representante en la AGN.

Además, expresaron su malestar por la conducta del oficialismo y señalaron que su bloque acompañó al Gobierno en momentos difíciles por considerar necesario un cambio profundo en la Argentina. Finalmente, sostuvieron que las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial y que el cambio que reclaman millones de argentinos debe realizarse “con la Constitución en la mano”.

AMPLIAREMOS