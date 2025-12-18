Documento de la CGT contra la reforma laboral: "Profundiza la precarización, la informalidad y la desigualdad"

Se advierte que “se limita la acción gremial, se amplía el poder disciplinario del empleador, se atomiza la organización sindical, se modifican las condiciones para la negociación colectiva, en definitiva, se violenta la libertad sindical y el ejercicio efectivo de representación”.

También señala que “el llamado ‘costo argentino’ no son los salarios ni los derechos laborales, sino la especulación financiera, el industricidio y políticas económicas que desalientan la inversión productiva”. Y se afirma que “una verdadera modernización laboral no es derogar derechos” y que debe “incluir a quienes hoy trabajan en la informalidad, a las y los trabajadores de plataformas digitales, a quienes integran las cadenas productivas en condiciones precarias o tercerizadas, asegurando protección social, registración laboral y representación colectiva”.

Finalmente, el documento sostiene que “el movimiento sindical representa a todos los trabajadores, los que tienen trabajo y aquellos que no lo tienen” y exige “igualdad en el tratamiento para todos los sectores, en especial para los más afectados por el actual modelo económico de exclusión”.

Se concluye que “el Gobierno elige a quién favorecer” y detalla: “Atiende las demandas de sectores del capital financiero en procura de brindar señales a los mercados y no atiende las demandas del pueblo trabajador”

"Si no hay más empleo, no es por las leyes sino por el modelo económico"

Durante la manifestación, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, la definió como una "resistencia" contra el proyecto oficial que según su visión es "una ley que rompe los derechos colectivos e individuales" de los trabajadores.

"No queríamos llegar a esta instancia. No hubo el diálogo que no nosotros necesitábamos para ser escuchados. Tenemos argumentos. Entendemos que tiene que haber una modernización pero sin quitar derechos", dijo Martínez, quien encarnó el portazo de la CGT al Consejo de Mayo por estar en contra de la reforma laboral propuesta.

Para Martínez, las modificaciones que propone el Gobierno no redundarán en más puestos de trabajo porque el problema no está en la legislación laboral sino en el sesgo de la política económica que ha repercutido en una caída de la actividad con consecuentes cierres de empresas y despidos.

"Si hoy hay una baja en la cantidad de trabajadores y no hay puestos de trabajo nuevos no es por las leyes laborales sino por el modelo económico", dijo el jefe de la UOCRA, uno de los sindicalistas con mejor diálogo con la Casa Rosada.

En diálogo con LN+ mientras marchaba, Martínez que "este proyecto va a generar una situación muy comprometida en esta circunstancia y lamentablemente no fuimos escuchados en función de lo que nosotros reclamamos: mejores salarios, más trabaja y que haya un desarrollo con producción y crecimiento".

Consultado sobre si llevarán el reclamo a la justicia en caso de que la reforma se sanciones, Martínez aseguró que "agotaremos todas las instancias".

"En el plan de resistencia sobre la mesa tenemos todas las herramientas en función de las defensa del derecho colectivo e individual", dijo.

En el mismo sentido respondió respecto de que si habrá más medidas de fuerza. "Todo está sobre la mesa. Esperamos ser escuchados, que podamos llevar un eje de la conversación que nos permita regularizar todos los atropellos que se plantean en este proyecto de ley", concluyó.

El nuevo triunvirato de la CGT integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello asistió el miércoles a la reunión de la comisión de Trabajo que preside Patricia Bullrich donde expresaron su oposición al proyecto de reforma laboral.