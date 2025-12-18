La CGT encabeza este jueves una marcha hacia la Plaza de Mayo en protesta contra al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno. La iniciativa se discutía al mismo tiempo en un plenario de comisiones del Senado, donde el oficialismo espera hacerse con el dictamen que permita votarlo en el recinto el próximo viernes 26/12.
MOVILIZACIÓN
Documento de la CGT contra la reforma laboral: "Profundiza la precarización, la informalidad y la desigualdad"
La central gremial se moviliza a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral que se discute en el Senado. En el acto central se leerá un documento.
En el acto central de la movilización, frente a la Casa Rosada, se leerá un documento que define al proyecto como "regresiva y precarizadora" que ”constituye un ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Según el texto, la reforma laboral de Javier Milei “se apoya en una matriz ideológica que concibe el trabajo como un costo a reducir y no como un derecho humano protegido por la Constitución Nacional, la legislación vigente y los tratados internacionales ratificados por nuestro país”.
El documento denuncia que, “bajo el discurso de la modernización y la competitividad, se pretende avanzar sobre derechos individuales y colectivos, debilitar la negociación colectiva y a las organizaciones sindicales, e imponer un modelo de relaciones laborales que profundiza la precarización, la informalidad y la desigualdad”.
Además, el documento cegetista anticipado por el portal Infobae sostiene que “este proyecto no actualiza el derecho del trabajo ni generará nuevos empleos: promueve contratos precarios, despidos más baratos, jornadas de trabajo extendidas y salarios fragmentados”.
Se advierte que “se limita la acción gremial, se amplía el poder disciplinario del empleador, se atomiza la organización sindical, se modifican las condiciones para la negociación colectiva, en definitiva, se violenta la libertad sindical y el ejercicio efectivo de representación”.
También señala que “el llamado ‘costo argentino’ no son los salarios ni los derechos laborales, sino la especulación financiera, el industricidio y políticas económicas que desalientan la inversión productiva”. Y se afirma que “una verdadera modernización laboral no es derogar derechos” y que debe “incluir a quienes hoy trabajan en la informalidad, a las y los trabajadores de plataformas digitales, a quienes integran las cadenas productivas en condiciones precarias o tercerizadas, asegurando protección social, registración laboral y representación colectiva”.
Finalmente, el documento sostiene que “el movimiento sindical representa a todos los trabajadores, los que tienen trabajo y aquellos que no lo tienen” y exige “igualdad en el tratamiento para todos los sectores, en especial para los más afectados por el actual modelo económico de exclusión”.
Se concluye que “el Gobierno elige a quién favorecer” y detalla: “Atiende las demandas de sectores del capital financiero en procura de brindar señales a los mercados y no atiende las demandas del pueblo trabajador”
"Si no hay más empleo, no es por las leyes sino por el modelo económico"
Durante la manifestación, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, la definió como una "resistencia" contra el proyecto oficial que según su visión es "una ley que rompe los derechos colectivos e individuales" de los trabajadores.
"No queríamos llegar a esta instancia. No hubo el diálogo que no nosotros necesitábamos para ser escuchados. Tenemos argumentos. Entendemos que tiene que haber una modernización pero sin quitar derechos", dijo Martínez, quien encarnó el portazo de la CGT al Consejo de Mayo por estar en contra de la reforma laboral propuesta.
Para Martínez, las modificaciones que propone el Gobierno no redundarán en más puestos de trabajo porque el problema no está en la legislación laboral sino en el sesgo de la política económica que ha repercutido en una caída de la actividad con consecuentes cierres de empresas y despidos.
"Si hoy hay una baja en la cantidad de trabajadores y no hay puestos de trabajo nuevos no es por las leyes laborales sino por el modelo económico", dijo el jefe de la UOCRA, uno de los sindicalistas con mejor diálogo con la Casa Rosada.
En diálogo con LN+ mientras marchaba, Martínez que "este proyecto va a generar una situación muy comprometida en esta circunstancia y lamentablemente no fuimos escuchados en función de lo que nosotros reclamamos: mejores salarios, más trabaja y que haya un desarrollo con producción y crecimiento".
Consultado sobre si llevarán el reclamo a la justicia en caso de que la reforma se sanciones, Martínez aseguró que "agotaremos todas las instancias".
"En el plan de resistencia sobre la mesa tenemos todas las herramientas en función de las defensa del derecho colectivo e individual", dijo.
En el mismo sentido respondió respecto de que si habrá más medidas de fuerza. "Todo está sobre la mesa. Esperamos ser escuchados, que podamos llevar un eje de la conversación que nos permita regularizar todos los atropellos que se plantean en este proyecto de ley", concluyó.
El nuevo triunvirato de la CGT integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello asistió el miércoles a la reunión de la comisión de Trabajo que preside Patricia Bullrich donde expresaron su oposición al proyecto de reforma laboral.