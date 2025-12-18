Albanesi y GEMSA comienzan a cancelar pagos de ONs

No hay señales de holgura. No hay margen para expansión. Cada peso disponible tiene destino financiero. Los pagos sostienen la negociación de fondo y evitan un deterioro mayor en expectativas, pero no cambian el diagnóstico central: la deuda sigue siendo el eje absoluto de la estrategia del grupo.

Dependencia cambiaria y fragilidad estructural

El uso del tipo de cambio oficial para liquidar intereses en pesos permite aliviar la salida de dólares, pero introduce un riesgo que el mercado no ignora. El esquema depende de reglas cambiarias y regulatorias que pueden modificarse, y esa fragilidad está plenamente incorporada en los precios de los bonos.

La coexistencia de ON en dólares, dólar linked y UVA obliga a una ingeniería financiera permanente. Cualquier movimiento en inflación, tipo de cambio o regulaciones impacta de forma directa sobre la liquidez. El stress no desaparece: se administra.

Albanesi Energía reduce deuda, GEMSA sostiene el frente operativo

En paralelo, Albanesi Energía informó la cancelación parcial de ONs co-emitidas, reduciendo el capital en circulación de las Clases XV, XVI y XVII por más de US$11 millones. El movimiento aporta una señal adicional de disciplina financiera y ayuda a achicar stock de deuda.

Sin embargo, en el mercado hay una distinción clara. El alivio viene de Albanesi Energía, pero la presión estructural está en GEMSA. Es allí donde se concentran los pagos recurrentes, la exposición regulatoria y el riesgo financiero operativo. Por eso, cualquier análisis serio del grupo pasa inevitablemente por Generación Mediterránea.

image

Los hechos relevantes informados en diciembre no configuran una señal de salida definitiva del problema. Son movimientos defensivos, orientados a ganar tiempo, sostener la negociación y evitar que el stress escale a un escenario más disruptivo.

El negocio genera caja, pero no genera aire. El negocio genera caja, pero no genera aire.

La extensión de plazos, la posibilidad de capitalizar intereses y la necesidad de usar caja para pagar confirman que la estructura financiera llegó al límite y necesita tiempo para recomponerse.

La lectura de la City

El grupo hoy cumple, pero camina por una cornisa. Mientras no aparezcan señales claras de mayor generación de caja libre o acceso a financiamiento en condiciones más normales, la deuda seguirá dominando toda la agenda financiera de Albanesi.

La evolución de los precios en el mercado secundario y la adhesión al esquema de reordenamiento marcarán si estos pagos logran estabilizar expectativas o si, por el contrario, confirman que el holding sigue atrapado en una lógica de supervivencia financiera, donde cumplir es condición necesaria, pero nunca suficiente.

Otras noticias de Urgente24

Escándalo en Diputados: PRO denunció pacto LLA-K por reparto de cargos en la AGN

Con la Iglesia a favor, Rosario se moviliza frente a la Reforma Laboral

Se aprobó Presupuesto 2026 pero se mantiene emergencia en discapacidad y financiamiento universitario

Donald Trump amagó un gran anuncio, pero no habló sobre Venezuela