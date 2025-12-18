Supermercado Yaguar: Clausuraron y multaron el outlet recientemente inaugurado

Como resultado de esa audiencia, se les otorgó una habilitación provisoria y se dispuso el levantamiento temporal de la clausura, mientras avanzan con el trámite para obtener la habilitación definitiva. Sin embargo, la regularización no fue gratuita:, ya que, la empresa debió afrontar una multa considerada “pesada”, que ascendería a varios millones de pesos.

Desde el Palacio Municipal señalaron que este tipo de controles buscan garantizar que todas las actividades comerciales se desarrollen bajo las mismas reglas, sin excepciones por tamaño o popularidad del emprendimiento.

Outlet en supermercado Yaguar y el boom que lo volvió viral

La apertura del outlet dentro del supermercado Yaguar, ubicado sobre la Colectora Oeste de la Panamericana a la altura del kilómetro 42,500, generó un impacto inmediato en Escobar y la región. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de videos y fotos mostrando góndolas repletas de ropa importada y precios que llamaban la atención.

supermercado yaguar outlet

La noticia de su inauguración tuvo decenas de miles de lecturas y se convirtió en uno de los temas más comentados del mes. Para muchos consumidores, la propuesta resultó atractiva porque acercó marcas internacionales que, hasta hace poco, solo podían conseguirse viajando al exterior o comprando online.

Cómo es la oferta de ropa importada en el outlet del mayorista

El outlet funciona dentro del predio del mayorista y ofrece indumentaria y calzado de marcas reconocidas como H&M, Bershka, Gap, Forever 21, New Balance y K-Swiss. El formato es de venta masiva, algo poco habitual para este tipo de productos, y se organiza mediante un sistema de etiquetas que separa los rangos de precios.

Entre los valores que se pudieron ver en los recorridos viralizados aparecen zapatillas desde $25.000, remeras desde $11.900, jeans desde $25.900, pantalones desde $14.900 y faldas desde $12.900. También hay calzado de verano, gorras y accesorios, con opciones para distintas edades y estilos.

