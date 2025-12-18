Supermercado Yaguar: Clausuraron y multaron el outlet recientemente inaugurado

El furor por el outlet de ropa importada que funcionaba dentro del supermercado mayorista Yaguar, en Ingeniero Maschwitz, chocó de frente con una realidad menos glamorosa, la falta de habilitación. Lo que en pocos días se había transformado en un imán de curiosos, compradores y videos virales terminó siendo clausurado de manera preventiva por el Municipio de Escobar.
La incorporación de un outlet de ropa importada dentro de un supermercado mayorista no es un hecho aislado.
La razón fue porque el sector no estaba autorizado para vender indumentaria. La clausura no alcanzó a todo el hipermercado, sino exclusivamente al espacio destinado al outlet, donde se comercializaban prendas y calzado de marcas internacionales. La medida se tomó el lunes y generó sorpresa entre quienes ya habían pasado por el lugar o planeaban hacerlo durante la semana.
Supermercado Yaguar: Qué detectaron los inspectores para clausurar el outlet
Según explicaron fuentes municipales, el supermercado mayorista no había iniciado los trámites correspondientes para habilitar la venta de indumentaria y calzado, una actividad distinta a la que figura en su rubro principal. Ante esa irregularidad, los inspectores avanzaron con una clausura preventiva, tal como marca la normativa local.
Desde el Municipio remarcaron que no se trató de una sanción definitiva, sino de una intervención administrativa para frenar la actividad hasta que la empresa regularizara su situación. A partir de ese momento, se abrió un expediente que incluyó audiencias, presentación de documentación y evaluaciones técnicas por parte del área de Habilitaciones.
Outlet en supermercado Yaguar y la habilitación provisoria
El conflicto tuvo un giro rápido. Apenas dos días después de la clausura, los responsables del outlet se presentaron ante la Secretaría Contravencional del Municipio. Ahí brindaron explicaciones, aportaron documentación y presentaron la factibilidad del emprendimiento.
Como resultado de esa audiencia, se les otorgó una habilitación provisoria y se dispuso el levantamiento temporal de la clausura, mientras avanzan con el trámite para obtener la habilitación definitiva. Sin embargo, la regularización no fue gratuita:, ya que, la empresa debió afrontar una multa considerada “pesada”, que ascendería a varios millones de pesos.
Desde el Palacio Municipal señalaron que este tipo de controles buscan garantizar que todas las actividades comerciales se desarrollen bajo las mismas reglas, sin excepciones por tamaño o popularidad del emprendimiento.
Outlet en supermercado Yaguar y el boom que lo volvió viral
La apertura del outlet dentro del supermercado Yaguar, ubicado sobre la Colectora Oeste de la Panamericana a la altura del kilómetro 42,500, generó un impacto inmediato en Escobar y la región. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de videos y fotos mostrando góndolas repletas de ropa importada y precios que llamaban la atención.
La noticia de su inauguración tuvo decenas de miles de lecturas y se convirtió en uno de los temas más comentados del mes. Para muchos consumidores, la propuesta resultó atractiva porque acercó marcas internacionales que, hasta hace poco, solo podían conseguirse viajando al exterior o comprando online.
Cómo es la oferta de ropa importada en el outlet del mayorista
El outlet funciona dentro del predio del mayorista y ofrece indumentaria y calzado de marcas reconocidas como H&M, Bershka, Gap, Forever 21, New Balance y K-Swiss. El formato es de venta masiva, algo poco habitual para este tipo de productos, y se organiza mediante un sistema de etiquetas que separa los rangos de precios.
Entre los valores que se pudieron ver en los recorridos viralizados aparecen zapatillas desde $25.000, remeras desde $11.900, jeans desde $25.900, pantalones desde $14.900 y faldas desde $12.900. También hay calzado de verano, gorras y accesorios, con opciones para distintas edades y estilos.
