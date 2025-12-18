urgente24
Supermercado remata celulares a precios bomba con hasta 40% de descuento

Un reconocido supermercado está ofreciendo descuentos muy grandes en celulares para aprovechar en estas Fiestas.

18 de diciembre de 2025 - 11:21
Supermercado liquida celulares a precios únicos.

Un supermercado está rematando celulares a precios de locos para aprovechar a la hora de cambiar el equipo o hacer un regalo en estas Fiestas. Se trata de una serie de descuentos de hasta el 40% en distintas marcas y modelos.

A la hora de cambiar el celular los precios pueden ser bastante exorbitantes. Sin embargo, hay algunos descuentos que se pueden aprovechar para no gastar de más. En este supermercado también hay cuotas sin interés lo cual aligera el gasto.

Supermercado tiene descuentos en celulares

Estamos hablando de ChangoMas, Carrefour y Jumbo, los tres supermercados más conocidos del país. Los mismos se unieron para ofrecer varios descuentos en celulares. Los mismos tienen hasta un 40% de promoción y es ideal para aprovechar.

Hay celulares Samsung a menos de $300.000, los cuales también poseen cuotas sin interés en Carrefour. Otros equipos a $150.000 y varían los modelos y marcas para ofrecer una opción distinta para todos los bolsillos.

Jumbo tiene equipos más premium y a precios elevados pero con descuentos bastante buenos. Hay equipos de un millón de pesos que están mucho más económicos y es ideal para aprovechar y hacer un buen regalo en estas Fiestas.

