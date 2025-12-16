urgente24
El outlet de Buenos Aires con precios ultra baratos que todos eligen

Un outlet ubicado en Buenos Aires está siendo furor por sus productos a precios imbatibles y todos lo están visitando.

16 de diciembre de 2025 - 08:57
Por MICAELA AGUIRRE

En este outlet ubicado en Buenos Aires los precios bajos abundan y mucha gente lo visita frecuentemente para comprar distintos artículos con descuentos. Se trata de un lugar que tiene de todo y lo mejor es que no vas a tener que gastar una fortuna para llevarte lo que quieras.

No hay nada mejor que encontrar un outlet que sea barato realmente y que además tenga una gran variedad de productos. El mismo ganó muchísima popularidad con el correr de los meses y ahora planean abrir más sucursales en distintos puntos de la ciudad.

El outlet que se volvió furor en Buenos Aires

El outlet en cuestión se llama Vestcasa, es de origen brasileño y vende todo tipo de artículos para la casa. El mismo se centra en productos de bazar y decoración a precios imposibles y que nadie puede creer. Por esa razón siempre está lleno de gente.

Este local queda en Liniers pero planean abrir dos sucursales más en San Justo y Parque Patricios. El mismo nació como un bazar familiar en San Pablo y ahora ya tienen presencia en Paraguay y también en Argentina. Los precios son inigualables y tienen de todo lo que te imagines.

Vas a poder encontrar artículos de bazar, utensilios, decoración y mucho más para llevarte todo y equipar tu casa de la manera más económica. Vestcasa planea seguir abriendo sucursales en Buenos Aires y es una gran opción para visitar.

