En este outlet ubicado en Buenos Aires los precios bajos abundan y mucha gente lo visita frecuentemente para comprar distintos artículos con descuentos. Se trata de un lugar que tiene de todo y lo mejor es que no vas a tener que gastar una fortuna para llevarte lo que quieras.
GANGA
El outlet de Buenos Aires con precios ultra baratos que todos eligen
Un outlet ubicado en Buenos Aires está siendo furor por sus productos a precios imbatibles y todos lo están visitando.
No hay nada mejor que encontrar un outlet que sea barato realmente y que además tenga una gran variedad de productos. El mismo ganó muchísima popularidad con el correr de los meses y ahora planean abrir más sucursales en distintos puntos de la ciudad.
El outlet que se volvió furor en Buenos Aires
El outlet en cuestión se llama Vestcasa, es de origen brasileño y vende todo tipo de artículos para la casa. El mismo se centra en productos de bazar y decoración a precios imposibles y que nadie puede creer. Por esa razón siempre está lleno de gente.
Este local queda en Liniers pero planean abrir dos sucursales más en San Justo y Parque Patricios. El mismo nació como un bazar familiar en San Pablo y ahora ya tienen presencia en Paraguay y también en Argentina. Los precios son inigualables y tienen de todo lo que te imagines.
Vas a poder encontrar artículos de bazar, utensilios, decoración y mucho más para llevarte todo y equipar tu casa de la manera más económica. Vestcasa planea seguir abriendo sucursales en Buenos Aires y es una gran opción para visitar.
———————————
Otras lecturas de Urgente24:
Mercado Pago ya tiene tarjeta de crédito: cómo sacarla y qué beneficios hay
El Gobierno decretó asueto para el 24 y 31 de diciembre: quiénes no trabajan
Cambios en Shein: ARCA modificó los requisitos para comprar en la plataforma
Huawei vuelve a la Argentina: precio de los celulares y dónde conseguirlos