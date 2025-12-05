Cambios en Shein: ARCA modificó los requisitos para comprar en la plataforma

ARCA pretende que las compras en Shein no se conviertan en una reventa de productos en Argentina. Por esa razón hay ciertos requisitos y topes a tener en cuenta a la hora de comprar en esta plataforma y mucho más tras la apertura de las importaciones.
ARCA realizó modificaciones para compras en Shein
Lo primero a tener en cuenta es que si el valor de tu compra en Shein es de $56.000 o menos, deberás pagar el costo fijo del envío que es de $35.000. Al superar este monto, sin embargo, ingresás en la categoría de envío gratis y ahorrar ese importe.
ARCA confirma que el tope de envíos internacionales es de cinco por año, incluyendo los de Shein. Los mismos deberán ser declarados antes de que ingresen al país con CUIT y Clave Fiscal. Esto va a lograr que no se retengan en la aduana.
El monto máximo de compra en Shein es de 3000 por envío, máximo de 50 kilos por paquete y hasta tres unidades iguales del mismo producto por compra. Asimismo se aclara que es solo para uso personal, por esta razón hay que seguir al pie de la letra estas consideraciones.
Otra aclaración importante es que si los productos se envían mediante courier express no va a ser necesario hacer ningún trámite extra en aduana, ya que la empresa se va a encargar de toda la documentación.
