La revelación de Juan Cortese que sacudió al mundo River Plate

El Diablito Echeverri estaría presionando para volver al Millonario, aunque la mayor dificultad pasa por sacarlo del Manchester City, donde tiene contrato.

En ese contexto, todo indica que sería más accesible negociar un préstamo por Gianluca Prestianni, actualmente en Benfica. Sobre este punto, el periodista Juan Cortese brindó una información clave en TyC Sports.

En Sportia, Cortese reveló: “Hay una muy buena noticia para River y es que el jugador ya decidió. Quiere jugar en River, quiere volver a la Argentina. Le parece River su mejor opción. Por una decisión personal, Prestianni querría cambiar de destino y volver al país durante este período de su carrera”.

image

Se espera que en las próximas horas haya novedades, sobre todo porque Marcelo Gallardo ya dio el visto bueno para avanzar por el joven talento.

Más sobre River Plate de Marcelo Gallardo

Independientemente de lo que ocurra con Gianluca Prestianni, en River Plate continúan circulando otros nombres de cara al armado del plantel para 2026.

En caso de que finalmente llegue el ex Vélez, habrá que ver qué sucede con Tadeo Allende y Claudio Echeverri, considerando que la búsqueda apunta a un futbolista gambeteador, perfil que Prestianni cumple a la perfección.

Para el lateral izquierdo, son cuatro los candidatos que están sobre la mesa: Elías Báez, Mateo Del Blanco, Julio Soler y Román Vega, siendo este último quien hoy aparece con mayores posibilidades.

En cuanto al centrodelantero, el apuntado por Marcelo Gallardo es Luciano Gondou, aunque desde el Zenit exigirían una cifra elevada para una transferencia definitiva. La idea del Millonario sería conseguir un préstamo con opción de compra alta.

Por último, quizá la zona más importante es la de mediocampista central. Hasta el momento, los nombres mencionados son Santiago Ascacíbar, Aníbal Moreno y Fausto Vera, y no se descarta que River busque dos refuerzos en ese sector.

Todo esto estará condicionado por lo que ocurra en el Torneo Clausura. La participación internacional en 2026 depende de ello: el club de Núñez jugará Copa Libertadores únicamente si el campeón es Boca Juniors; de lo contrario, disputará la Copa Sudamericana.

Embed

+ EN GOLAZO 24

Insólito lo que dijeron sobre Marcos Rojo en la previa de Boca vs Racing

¿Gianni Infantino se está tirando tiros en los pies por Donald Trump?

ESPN F90 (programa de Pollo Vignolo) quedó expuesto por lo que dijo Raúl Cascini

Diario Olé generó bronca en todo River por lo que dijo sobre Paulo Díaz