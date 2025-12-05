Peligra el histórico certamen Eurovisión: España y Países Bajos se bajan

El resultado fue concluyente. La UER decidió mantener a Israel en competencia y la ruptura fue inmediata. España anunció su salida y los países críticos siguieron el mismo camino. Si Islandia se suma, Eurovisión 2026 quedará marcado como el punto de mayor fractura política en la historia del certamen.

La importancia de Eurovisión para España

Más allá del espectáculo televisivo, Eurovisión es una pieza cultural central para España. El país forma parte del Big Five, el grupo integrado por Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, las naciones que más financian el certamen y que, por su aporte económico, acceden cada año de manera automática a la final. Renunciar supone ceder ese privilegio por primera vez desde 2000 y perder un escenario de visibilidad que RTVE defendió durante décadas.

Aunque España no gana desde 1969, el festival marcó momentos decisivos de su música popular y de su proyección internacional, y generaciones enteras crecieron siguiendo la gala como un ritual anual. Tras años de apatía y resultados discretos, el fenómeno resucitó en 2001 con “Operación Triunfo”, que reavivó el interés del público joven y devolvió al certamen su lugar en la cultura pop del país.

En los últimos años, España había logrado revitalizar su vínculo con este tipo de certámenes gracias al Benidorm Fest, el concurso televisivo creado en 2022 para elegir de forma moderna y competitiva a su representante. Esa propuesta devolvió frescura al proceso y renovó el interés de la televisión española en el género. Por eso, la retirada de RTVE no es solo un gesto político: supone una ruptura cultural sin precedentes para un país que, durante más de seis décadas, fue uno de los pilares emocionales y económicos del festival.





