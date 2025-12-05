Peligra el histórico certamen Eurovisión: España y Países Bajos se bajan

El certamen musical más visto de Europa atraviesa su mayor crisis en seis décadas: España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia anunciaron su baja de Eurovisión 2026 por la participación de Israel. La Unión Europea de Radiodifusión confirmó que el país de Oriente Medio seguirá en competencia pese a las presiones, y la polémica estalló. De festival musical a nuevo frente diplomático continental.
El programa donde brillaron Julio Iglesias, Raphael y tantas otras figuras (y donde España construyó buena parte de su identidad pop televisiva) vuelve hoy al centro de la tormenta. La Unión Europea de Radiodifusión ratificó este jueves la participación del país presidido por Benjamín Netanyahu tras una votación interna cargada de tensión, y la decisión desencadenó una reacción en cadena. España anunció su retiro minutos después del comunicado y, casi de inmediato, la acompañaron Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. Islandia definirá en las próximas horas si se suma al boicot.
¿Por qué se votaba la participación de Israel?
La Unión Europea de Radiodifusión llegó a la asamblea de este jueves en Ginebra, su sede histórica, con un punto inevitable en la agenda: decidir si Israel podía competir en Eurovisión 2026. La discusión llevaba arrastrándose desde 2024, cuando la guerra en Gaza y las denuncias de violaciones de derechos humanos encendieron críticas sobre la presencia israelí en el certamen y la percepción de que el concurso estaba suavizando, de manera involuntaria, la imagen internacional del gobierno de Netanyahu.
La controversia había estallado ya un año antes, cuando Israel presentó la canción “Hurricane”. Su letra fue considerada política por aludir a los atentados de Hamás del 7 de octubre y la UER exigió cambios. Varias delegaciones denunciaron un trato desigual, recordando que Rusia fue expulsada de Eurovisión tras invadir Ucrania en 2022 sin mayores contemplaciones.
En 2025, el conflicto escaló. Durante una semifinal, RTVE condenó en directo los ataques en Gaza justo antes de la actuación de la representante israelí. La UER respondió amenazando a la cadena pública española con sanciones económicas, un hecho sin precedentes. Esa disputa forzó la apertura de una revisión excepcional del reglamento y desembocó en la votación de este jueves.
El resultado fue concluyente. La UER decidió mantener a Israel en competencia y la ruptura fue inmediata. España anunció su salida y los países críticos siguieron el mismo camino. Si Islandia se suma, Eurovisión 2026 quedará marcado como el punto de mayor fractura política en la historia del certamen.
La importancia de Eurovisión para España
Más allá del espectáculo televisivo, Eurovisión es una pieza cultural central para España. El país forma parte del Big Five, el grupo integrado por Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, las naciones que más financian el certamen y que, por su aporte económico, acceden cada año de manera automática a la final. Renunciar supone ceder ese privilegio por primera vez desde 2000 y perder un escenario de visibilidad que RTVE defendió durante décadas.
Aunque España no gana desde 1969, el festival marcó momentos decisivos de su música popular y de su proyección internacional, y generaciones enteras crecieron siguiendo la gala como un ritual anual. Tras años de apatía y resultados discretos, el fenómeno resucitó en 2001 con “Operación Triunfo”, que reavivó el interés del público joven y devolvió al certamen su lugar en la cultura pop del país.
En los últimos años, España había logrado revitalizar su vínculo con este tipo de certámenes gracias al Benidorm Fest, el concurso televisivo creado en 2022 para elegir de forma moderna y competitiva a su representante. Esa propuesta devolvió frescura al proceso y renovó el interés de la televisión española en el género. Por eso, la retirada de RTVE no es solo un gesto político: supone una ruptura cultural sin precedentes para un país que, durante más de seis décadas, fue uno de los pilares emocionales y económicos del festival.
