Donald Trump, nuevo arquitecto para su salón de baile y derrumbe del Ala Este de la Casa Blanca

"Shalom es un arquitecto consumado cuyo trabajo ha dado forma a la identidad arquitectónica de la capital de nuestra nación durante décadas y su experiencia será un gran activo para la finalización de este proyecto", dijo el portavoz de la Casa Blanca

Davis Ingle aseguró que el salón de baile sería "la mayor adición a la Casa Blanca desde la Oficina Oval".

image Donald Trump paseaba en agosto por el tejado de la Casa Blanca con el arquitecto James McCrery, cuya empresa creó los diseños iniciales del nuevo salón de baile. | GENTILEZA THE NEW YORK TIMES

James McCrery, el actual arquitecto, quien diseñó los primeros planos del salón de baile, sigue desempeñando un cargo de consultor, según las fuentes. Él y Trump han discrepado sobre el tamaño del salón y su compatibilidad con el edificio principal de la Casa Blanca.

Republicanos critican a Donald Trump por el salón de baile

"Considero este enorme salón de baile una pesadilla ética", declaró a la BBC Richard Painter, exabogado jefe de ética de la Casa Blanca durante el gobierno de Bush, presidente republicano entre 2005 y 2007.

En octubre, el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, ordenó la demolición del Ala Este de la Casa Blanca como parte de su ambicioso plan para construir un salón de baile, más grande que el de su club Mar-a-Lago, de 8.600 metros cuadrados y con capacidad para 1.000 personas, que incluye una ampliación de más de 27.000 metros cuadrados, lo que genera dudas y misterios sobre la identidad de los donantes y las corporaciones que lo financian.

Embed - Trump derriba por completo el ala este de la Casa Blanca para construir su salón de baile

"Están utilizando el acceso a la Casa Blanca para recaudar fondos. No me gusta", añadió Painter. "Todas estas corporaciones quieren algo del gobierno", sostuvo.

image La primera piedra del nuevo salón de baile de la Casa Blanca de Trump comenzó el 20 de octubre. | GENTILEZA BBC

La administración trumpista celebró una lujosa cena en la Casa Blanca durante el 15 de octubre, la cual contó con la presencia de altos ejecutivos de importantes empresas estadounidenses como Blackstone, OpenAI, Microsoft, Coinbase, Palantir, Lockheed Martin, Microsoft, Amazon y Google.

También estuvieron presentes Woody Johnson, propietario del equipo de la NFL New York Jets, y Shari y Edward Glazer, quienes, junto con sus hermanos, son dueños de los Tampa Bay Buccaneers y del Manchester United.

En la lujosa cena, Trump justificó la construcción del salón como una necesidad para "mostrar al mundo la grandeza de Estados Unidos". "Querían tener un salón de baile, y nunca se hizo porque no tenían un agente inmobiliario", bromeó.

CBS News, socio estadounidense de la BBC, reveló un formulario de compromiso que la administración de Trump le hizo llegar a los donantes, en la que decía que podrían ser elegibles para recibir un "reconocimiento" por sus contribuciones.

Según Richard Painter, exabogado jefe de ética de la Casa Blanca durante el gobierno de Bush, el evento "es una forma de obtener entrada no solo al recinto presidencial, sino al propio presidente de Estados Unidos".

image Donald Trump se dirige a sus invitados, en octubre, en la Casa Blanca.

Documentos judiciales a los que accedió la agencia de noticias muestran que YouTube pagará US$22 millones al proyecto del salón de baile como parte de un acuerdo con Trump relacionado con una demanda por la suspensión de su cuenta tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Los documentos también exponen que las donaciones serán gestionadas por Trust for the National Mall, una organización sin fines de lucro que trabaja con el Servicio de Parques Nacionales y recauda fondos para proyectos en shoppings y en la Casa Blanca.

De acuerdo con los trascendidos, el nuevo espacio de baile llevará el nombre de Presidente Donald J. Trump Ballroom, lo que ya fue aprobado por el equipo de planificación de la obra, el cual estuvo a cargo de la demolición —en octubre— del Ala Este de la Casa Blanca.

El Ala Este fue erigida en 1902 durante la presidencia de Theodore Roosevelt, y ampliada en 1942 bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, quien añadió un búnker subterráneo. Era el centro de las reuniones diplomáticas, de los eventos oficiales de Estado y de los de recaudación de inversiones.

Tenía una entrada principal para las visitas diplomáticas y albergó la oficina de la primera dama Eleanor Roosevelt. A pesar de ser un casco histórico, Trump lo demolió sin chistar.

“El Ala Este formaba parte de la identidad simbólica de la Casa Blanca. Su destrucción representa una pérdida irreparable para el patrimonio arquitectónico del país”, señaló a ABC News un exfuncionario del Servicio de Parques Nacionales.

Melania Trump no aguanta el ruido de los martillos

El mandatario Donald Trump se mostró entusiasmado durante esta semana por el proyecto de construcción del salón de baile que llevaría su nombre. Reveló que ya empezaron con la construcción y dijo que su esposa, la primera dama Melania Trump, se siente algo molesta debido al ruido de los martillos.

"No diría que mi esposa está emocionada", dijo el martes en una reunión de gabinete . "Oye martillazos de fondo todo el día, toda la noche", agregó.

"Están hasta las 12 de la mañana, día y noche, con martinetes. 'Cariño, ¿podrías apagar los martinetes?' 'Lo siento, cariño. Eso es progreso'", comentó Trump. "Pero no, lo estamos haciendo de maravilla. Creo que va a ser el mejor salón de baile jamás construido", sentenció.

Más noticias en Urgente24:

Furor total por este parque acuático a 20 minutos de Capital Federal

Beto Casella se va, pero antes le marcó a El Nueve que Edith no suma: "No tiene la misma..."

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

ARCA pone su atención en las billeteras virtuales: Qué deben saber los usuarios