Donald Trump ganó la pulseada y firmó la ley que puso fin al cierre de gobierno (shutdown)

"Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debe olvidar esto", sentenció el mandatario y calificó como "una extorsión" demócrata el cierre de gobierno que duró ocho semanas debido a la falta de acuerdos sobre el presupuesto federal de 2026.

El cierre ocurrió porque el presupuesto no incluía los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act u ObamaCare), lo que, según los demócratas, dejarían a millones de estadounidenses con facturas de seguro médico mucho más elevadas. Finalmente, el gobierno salió victorioso de disputa, ya que la ley de financiación firmada por Trump este martes no contempla los subsidios para atención médica.

"La historia nos recuerda que los cierres gubernamentales nunca cambian el resultado, solo el costo que paga el pueblo estadounidense", dijo el representante Tom Cole, republicano de Oklahoma y presidente del Comité de Asignaciones, en relación a que el cierre de gobierno federal que duró ocho semanas afectó el pago de salarios y los vuelos dentro del país, así como contrajo la economía estadounidense. "Durante los últimos 43 días, los hechos no cambiaron, los votos necesarios no cambiaron y el camino a seguir no se modificó", añadió.

Donald Trump puso el clavo al ataúd del shutdown

El cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos terminó oficialmente este miércoles tras que el presidente Donald Trump firmara un proyecto de ley que permite la financiación del Gobierno federal hasta el 30 de enero. Esto ocurrió tras intensas negociaciones entre los republicanos y un puñado de demócratas moderados.

La firma de Trump tuvo lugar horas después de que la Cámara de Representantes aprobara la medida por 222 votos a favor y 209 en contra. El Senado ya había aprobado la medida el lunes.

El cierre, que duró desde el 11 de octubre hasta el 12 de noviembre, ocurrió después de que en el Congreso de Estados Unidos no se llegara a un acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto de 2026. Este presupuesto no incluía una prórroga de los subsidios que reducen el costo de la cobertura sanitaria de la Ley de Asistencia Asequible.

Sin embargo, con la firma de Trump al nuevo proyecto de ley de financiación, el cual tampoco contempla los subsidios federales en atención médica, más de dos millones de personas se quedarían sin seguro médico el año que viene, según las previsiones de la Oficina Presupuestaria del Congreso.

image El momento de la firma de Trump en el Despacho Oval. | GENTILEZA REUTERS

En ese sentido, la firma del proyecto de ley del presupuesto, el cual no contempla extender los subsidios federales al seguro médico, se produjo tras semanas de tensiones y debido a que ocho senadores demócratas se rindieron ante las presiones de la administración trumpista.

Durante las ocho semanas que duró el cierre, la administración de Donald Trump presionó a los demócratas con medidas unilaterales sin precedentes, mientras se mantenía la incertidumbre debido a los trabajadores sin salario y la parálisis del sistema de control del tráfico aéreo. Además, hubo amenazas de cancelación de proyectos y despedidos de empleados federales en agencias con mayoría demócrata.

El shutdown de 43 días provocó que los trabajadores no esenciales se quedaran sin trabajar y sin salario hasta que el gobierno reanudara sus actividades, afectando a empleados de agencias gubernamentales, personal administrativo y trabajadores de parques nacionales. Por otro lado, los trabajadores esenciales, considerados vitales para la seguridad, continuaron trabajando, pero tampoco recibieron salario durante las ocho semanas que duró el cierre. Entre ellos se incluyen a los trabajadores de la salud en hospitales federales, agentes de la policía federal (FBI, DEA, etc.), bomberos federales, controladores de tráfico aéreo y empleados del Departamento de Defensa, muchos de los cuales son votantes republicanos.

