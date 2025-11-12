Los legisladores estadounidenses regresaron a Washington para sesionar en la Cámara de Representantes este miércoles, después de ocho semanas, en un intento por ponerle fin al cierre de gobierno / shutdown más largo de la historia de Estados Unidos.
Congreso de USA a punto de poner fin al "shutdown" más largo de la historia
El Congreso de Estados Unidos al borde de poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país (43 días), lo que reiniciará el sistema de seguridad alimentaria, pagará a miles de trabajadores que hace más de un mes no cobran y reactivará el sistema de control de tráfico aéreo
En esta jornada debaten un proyecto sobre financiación provisional que, en caso de ser aprobado, reabrirá el gobierno federal tras 43 días de cierre, reanudando la asistencia alimentaria a 42 millones de estadounidenses y pagando a cientos de miles de trabajadores que hace más de un mes no cobran.
La Cámara tiene previsto debatir sobre la iniciativa previamente aprobada en el Senado, que trata de un proyecto comprometido a financiar al Gobierno federal hasta el 30 de enero de 2026, luego de que los senadores del ala derecha de los demócratas cedieran en no extender los subsidios para atención médica en el presupuesto, la manzana de la discordia con los republicanos.
En dicha sesión de este miércoles se espera que salga adelante el proyecto de ley, previamente aprobado en el Senado, a pesar de los oponentes demócratas más radicalizados se muestren dispuestos a no votar a favor y arremetan contra el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, por falta de liderazgo y no haber logrado asegurar un acuerdo para extender los subsidios federales al seguro médico, lo que exigía el Partido Demócrata para aceptar el presupuesto.
En ese sentido, el cierre de gobierno había entrado en vigor el pasado 1 de octubre debido a que los demócratas y republicanos no habían logrado llegar a un acuerdo dentro del Capitolio sobre el presupuesto federal de 2026, puntualmente porque no incluía los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act u ObamaCare), que dejarían a millones de estadounidenses con facturas de seguro médico mucho más elevadas.
Por eso, como no acordaron, ocurrió el cierre de gobierno federal (shutdown), que dejó sin goce de sueldo a millones de empleados no esenciales y esenciales. Los primeros, no trabajan ni reciben salario hasta que el gobierno reanude sus actividades, tales como los de agencias gubernamentales, personal administrativo y trabajadores de parques nacionales.
Mientras que los segundos, los empleados y trabajadores esenciales, sí continúan trabajando, al ser considerados vitales para la seguridad, pero no reciben su salario hasta que el cierre termine, lo que incluye a los trabajadores de la salud en hospitales federales, agentes de la policía federal (FBI, DEA, etc.), bomberos federales, controladores de tráfico aéreo y empleados del Departamento de Defensa, muchos de ellos votantes republicanos, quienes trabajan sin recibir un solo centavo por este cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, el cual está destinado a llegar a su fin con la votación de este miércoles en la Cámara de Representantes.
Ocho senadores demócratas se rindieron al presupuesto de Donald Trump que excluye el seguro médico (Medicare)
Ocho senadores del Partido Demócrata rompieron el lunes la presión sobre el presupuesto 2026 que propuso el Gobierno de Trump, el cual no contempla extender los subsidios federales al seguro médico.
Por eso, los demócratas en el Senado, le dieron el primer visto bueno al paquete de financiación, que extendería la financiación hasta el 30 de enero, reabriendo el federal si la Cámara de Representantes vota a favor y sumando una deuda de alrededor de 1,8 billones de dólares al año a su deuda de 38 billones de dólares
"Mi súplica urgente a todos mis colegas en la Cámara —es decir, a todos los demócratas en la Cámara— es que piensen cuidadosamente, oren y finalmente hagan lo correcto", dijo a los periodistas el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien mantuvo a su cámara en receso durante casi dos meses como estrategia de presión del gobierno.
