Congreso de USA a punto de poner fin al "shutdown" más largo de la historia

image Trump habla durante el Día de los Veteranos en el cementerio de ArlingtonEvan Vucci - AP

Por eso, como no acordaron, ocurrió el cierre de gobierno federal (shutdown), que dejó sin goce de sueldo a millones de empleados no esenciales y esenciales. Los primeros, no trabajan ni reciben salario hasta que el gobierno reanude sus actividades, tales como los de agencias gubernamentales, personal administrativo y trabajadores de parques nacionales.

Mientras que los segundos, los empleados y trabajadores esenciales, sí continúan trabajando, al ser considerados vitales para la seguridad, pero no reciben su salario hasta que el cierre termine, lo que incluye a los trabajadores de la salud en hospitales federales, agentes de la policía federal (FBI, DEA, etc.), bomberos federales, controladores de tráfico aéreo y empleados del Departamento de Defensa, muchos de ellos votantes republicanos, quienes trabajan sin recibir un solo centavo por este cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, el cual está destinado a llegar a su fin con la votación de este miércoles en la Cámara de Representantes.

Ocho senadores demócratas se rindieron al presupuesto de Donald Trump que excluye el seguro médico (Medicare)

Ocho senadores del Partido Demócrata rompieron el lunes la presión sobre el presupuesto 2026 que propuso el Gobierno de Trump, el cual no contempla extender los subsidios federales al seguro médico.

Por eso, los demócratas en el Senado, le dieron el primer visto bueno al paquete de financiación, que extendería la financiación hasta el 30 de enero, reabriendo el federal si la Cámara de Representantes vota a favor y sumando una deuda de alrededor de 1,8 billones de dólares al año a su deuda de 38 billones de dólares

"Mi súplica urgente a todos mis colegas en la Cámara —es decir, a todos los demócratas en la Cámara— es que piensen cuidadosamente, oren y finalmente hagan lo correcto", dijo a los periodistas el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien mantuvo a su cámara en receso durante casi dos meses como estrategia de presión del gobierno.

