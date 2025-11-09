La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái

“La demanda es tan alta que hay escasez de profesionales financieros que hablen mandarín”, comentó Prashant Tandon, director gerente de la gestora Lighthouse Canton en Dubái, a Financial Times. Explicó que el movimiento se concentra en individuos con patrimonios de entre US$ 50 millones y US$ 200 millones, un segmento de emprendedores que enfrenta crecientes presiones regulatorias y comerciales en China continental y Hong Kong.

¿Por qué los chinos cambiaron Singapur por Emiratos?

Algunos asesores destacan que la pandemia actuó como catalizador de este cambio. Los estrictos confinamientos en China y Singapur llevaron a muchas familias a diversificar su presencia hacia jurisdicciones más abiertas. Yann Mrazek, socio director de la consultora M/HQ, indicó:

Numerosos clientes vendieron propiedades en Singapur para reinvertir en Dubái o Abu Dabi. Numerosos clientes vendieron propiedades en Singapur para reinvertir en Dubái o Abu Dabi.

No obstante, Singapur sigue liderando el mercado regional de oficinas familiares, con más de 2.000 entidades activas, un 43% más que el año anterior. Sin embargo, su política migratoria restrictiva y el endurecimiento del control sobre los flujos de capital, especialmente tras un escándalo de lavado de dinero vinculado a empresarios de Fujian, robustecieron la barrera de entrada para nuevos inversores.

image Las mayores restricciones al ingreso de capital y la falta de flexibilidad en las visas de residencia hicieron que los chinos millonarios no quieran seguir invirtiendo en Singapur.

Los empresarios de criptomonedas también miran a Emiratos

El creciente peso de las empresas de criptomonedas también impulsa el traslado hacia Medio Oriente. Dubái ya otorgó 39 licencias completas a compañías del sector, frente a las 36 concedidas por la Autoridad Monetaria de Singapur, que intensificó la supervisión sobre plataformas sin licencia.

“En el ámbito digital, los clientes chinos perciben una mayor tolerancia al riesgo y un entorno regulatorio más favorable en el Golfo”, explicó Kevin Teng, director ejecutivo de Wrise Private, al medio británico.

Con incentivos fiscales, visados prolongados y un entorno de inversión menos restrictivo, los Emiratos Árabes Unidos se perfilan como el nuevo refugio del capital asiático, desplazando parcialmente a Singapur como centro financiero preferido para la riqueza china emergente.

Más noticias en Urgente24

Para la OCDE, Javier Milei no tiene "plan de desarrollo" y debilitará a la industria

Provincias construyen autovías: Milei, primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

Misa en memoria de los caídos por la Patria

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

Luis Petri y el derrumbe de su castillo de naipes