Guillermo del Toro estrenó su Frankenstein y la crítica enloqueció con un 95% de aprobación

Del Toro consiguió algo único: mantener la esencia del libro original pero con un final más esperanzador que el texto de Shelley. La escena de los lobos atacando ovejas resume todo: "el mundo está en guerra consigo mismo", dice la Criatura. Esa reflexión sobre la empatía y la violencia inherente a la naturaleza humana es lo que convierte a Frankenstein en algo más que una simple película de terror.

Netflix le dio carta blanca y el resultado es impactante

Con fotografía deslumbrante a cargo de Dan Lausten y un presupuesto millonario que se ve en cada cuadro, Del Toro firmó la obra maestra de su carrera. Cada escena está diseñada con una paleta de colores específica: rojo para Victor Frankenstein, azul pálido para la Criatura, verde para Elizabeth (interpretada por Mia Goth).

image

El director mexicano pasó décadas queriendo hacer esta película. Llamaba al libro de Mary Shelley su "Biblia personal". Ahora, con la libertad creativa y el dinero de Netflix, pudo concretar su visión sin concesiones.

El film dura dos horas y media, pero según los críticos, no sobra ni un minuto. Esto es cine de autor con presupuesto de blockbuster, una combinación rarísima en la industria actual.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La billetera salva a Viviana Canosa, pero Lizy Tagliani no se conforma: "Exijo que se retracte"

Marcelo Tinelli no pudo con la tranquilidad de Gustavo Scaglione: Los últimos movimientos del empresario

La miniserie de 7 capítulos que vas a liquidar en unas pocas horas

El Trece gastó todos sus dólares pero Mario Pergolini no puede con su genio