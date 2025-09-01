Netflix estrena "Frankenstein" de Guillermo del Toro y la rompe con su estilo único

Y el elenco refuerza esta propuesta: Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, Jacob Elordi como la criatura y Christoph Waltz como Harlander. Elordi comentó a Variety: "Quiero que un par de adolescentes se besen viendo esto y lo recuerden. No es lo mismo verlo en un iPad en casa". Esto muestra que del Toro apunta a que la película sea, aparte de un espectáculo visual, una experiencia que conecte con la audiencia de manera memorable.

image El elenco, con Oscar Isaac y Jacob Elordi, potencia la historia, mientras Netflix permite recrear fielmente escenas del libro de Mary Shelley, incluyendo lugares poco mostrados, como el Ártico.

Más allá de lo estético, el director aprovechó su alianza con Netflix para recrear escenas fieles al libro original, incluyendo las escenas en el Ártico, que casi nunca se muestran en el cine. Esto le da a la película un valor adicional como homenaje respetuoso al texto de Shelley, lleno de detalles y matices que otras adaptaciones ignoraron.

El costado humano de los monstruos

El corazón de "Frankenstein" no está en los sustos ni en los relámpagos, sino en los dilemas humanos que plantea la novela. Shelley construyó un debate sobre la monstruosidad, que del Toro retoma con precisión: Victor representa la crueldad y el ego de la ambición humana, mientras que su criatura encarna la violencia que surge de la exclusión y la soledad. El tráiler de Netflix lo había resumido con fuerza: “Solo los monstruos juegan a ser Dios”.

Además, la película aborda la búsqueda de amor y aceptación de la criatura, un eje que conecta con los trabajos anteriores del director, como "La forma del agua". Del Toro siempre se interesó por cómo los incomprendidos enfrentan el mundo; y aquí, la tragedia del monstruo es un espejo de nuestros prejuicios y fallas sociales. Shelley ya planteaba estas cuestiones en 1818: el rechazo por la apariencia y la marginación llevan a la corrupción moral y a la violencia, y del Toro las refleja con toda su sensibilidad.

image La película profundiza en la monstruosidad, la ambición y la soledad, mostrando a Víctor y su criatura como reflejos de la humanidad. Del Toro combina horror, música y reflexión sobre prejuicios y amor.

El personaje de Victor, interpretado por Isaac, también sirve como advertencia: la obsesión por dominar la naturaleza y el conocimiento sin responsabilidad tiene un costo personal y social enorme. La película va a explorar estas temáticas, mezclando horror gótico, música, estética operática y reflexión sobre la condición humana.

Comparando con otras adaptaciones cinematográficas, del Toro apuesta por un Frankenstein más humano y musical, lejos de la versión de James Whale de 1931 o de las recreaciones más oscuras y lineales. Su interés en los matices emocionales y en las relaciones entre personajes marca la diferencia y promete convertir esta película en una referencia para las futuras reinterpretaciones del clásico.

Con estreno en Netflix el 7 de noviembre, y una proyección limitada en cines selectos desde el 23 de octubre, "Frankenstein" ya se perfila como una reflexión sobre la ambición, los prejuicios y la necesidad de conexión humana, posicionando a Guillermo del Toro como uno de los directores más originales y sensibles del cine contemporáneo.

