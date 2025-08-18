Netflix derrotado en su juego: Guillermo del Toro estrenará Frankenstein en cines

Una versión definitiva que promete revolucionar el clásico

Pero acá viene lo interesante: Del Toro no está haciendo cualquier adaptación de Frankenstein. El director mexicano lleva más de 25 años soñando con esta película y promete incluir elementos de la novela de Mary Shelley que nunca se filmaron, como la secuencia del Polo Norte que enmarca toda la historia.

image

"Nadie hizo jamás el libro completo", confesó Del Toro en una entrevista de 2016. Su versión busca capturar esa "sensación quintesencial de aislamiento que tenés de chico" que encontró en la obra original. Con un reparto de lujo y la visión única del director de El Laberinto del Fauno, esta podría ser la adaptación definitiva que el clásico siempre mereció.

La pregunta que queda es si Netflix aprendió la lección o si necesitaremos otra revuelta popular la próxima vez que quieran enterrar una joya cinematográfica en el algoritmo del streaming.

----------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La respuesta de Wanda Nara sobre Telefe que nadie esperaba: "Tóxicos y celosos"

El testimonio que complica aún más a Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel y..."

Mercado Pago causa furor con su nuevo beneficio: Cómo usarlo

Campamentos para adultos en auge: Qué ofrecen y cuánto sale