"Nunca en la historia argentina, más allá de que hubo diferentes etapas con crisis y gobiernos de corte neoliberal, ha ocurrido algo semejante” denunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
"MILEI INCUMPLIÓ TODO"
Kicillof: "Vamos a declarar por ley la emergencia de la obra pública nacional en Buenos Aires"
“No tiene antecedentes parar la inversión del Estado 2 años completos. No ha terminado Milei ninguna de las obras que estaban en marcha” agregó Axel Kicillof.
“Hemos hecho ya 5 reclamos a la Corte Suprema de Justicia para que nos devuelvan recursos y fondos que fueron desviados o directamente robados. Son $ 12 billones (10 meses de recursos propios para la provincia de Buenos Aires). Más de US$ 9.000 millones”.
“Pedimos que nos cedan la traza de la autopista Presidente Perón, ya que el 100 % del recorrido está en provincia de Buenos Aires, pero no cumplieron” puntualizó.
"Milei se roba los fondos de la provincia de Buenos Aires"
“Cuando determinados tributos tienen una asignación específica, la Casa Rosada no puede tocar esos dinero. Sin embargo, se los roban. Cada obra parada significa abandono y vandalización. Es una salvajada lo que está ocurriendo. Debemos garantizar la seguridad cada vez que Milei abandona obradores de todo tipo”.
“La legislatura nos tiene que acompañar. El gobierno paraliza trabajos que comienzan a deteriorarse y se pierde todo el esfuerzo previo”:
"La Libertad Avanza no tiene palabra"
“No se le puede creer una palabra al presidente y a sus ministros. Suspendieron las obras del Rio Salado. No se dignan a terminar una de las etapas, a pesar de que el financiamiento es internacional. Están destrozándolas por su abandono”.
“Formalmente, le reclamo al Jefe de Estado una reunión para tratar todos estos temas que se hallan en plena emergencia. Reiniciar obras abandonadas hace 2 años es mucho más difícil que empezar todo desde cero” cerró Axel Kicillof.