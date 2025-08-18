urgente24
ACTUALIDAD Kicillof > Buenos Aires > Milei

"MILEI INCUMPLIÓ TODO"

Kicillof: "Vamos a declarar por ley la emergencia de la obra pública nacional en Buenos Aires"

“No tiene antecedentes parar la inversión del Estado 2 años completos. No ha terminado Milei ninguna de las obras que estaban en marcha” agregó Axel Kicillof.

18 de agosto de 2025 - 19:48
Javier Milei y Axel Kicillof

Javier Milei y Axel Kicillof

"Nunca en la historia argentina, más allá de que hubo diferentes etapas con crisis y gobiernos de corte neoliberal, ha ocurrido algo semejante” denunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La situación en las rutas nacionales es muy crítica. Tenemos vecinos que protestan con banderazos por los accidentes continuos. Se ha parado la construcción federal de 60 escuelas y 16.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires. La situación en las rutas nacionales es muy crítica. Tenemos vecinos que protestan con banderazos por los accidentes continuos. Se ha parado la construcción federal de 60 escuelas y 16.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires.

“Hemos hecho ya 5 reclamos a la Corte Suprema de Justicia para que nos devuelvan recursos y fondos que fueron desviados o directamente robados. Son $ 12 billones (10 meses de recursos propios para la provincia de Buenos Aires). Más de US$ 9.000 millones”.

Seguir leyendo

“Pedimos que nos cedan la traza de la autopista Presidente Perón, ya que el 100 % del recorrido está en provincia de Buenos Aires, pero no cumplieron” puntualizó.

Embed - "0 OBRAS" AXEL KICILLOF ATACA AL PRESIDENTE JAVIER MILEI RECLAMANDO OBRA PÚBLICA

"Milei se roba los fondos de la provincia de Buenos Aires"

“Cuando determinados tributos tienen una asignación específica, la Casa Rosada no puede tocar esos dinero. Sin embargo, se los roban. Cada obra parada significa abandono y vandalización. Es una salvajada lo que está ocurriendo. Debemos garantizar la seguridad cada vez que Milei abandona obradores de todo tipo”.

La legislatura nos tiene que acompañar. El gobierno paraliza trabajos que comienzan a deteriorarse y se pierde todo el esfuerzo previo”:

Recorriendo la provincia de Buenos Aires se hace acuciante escuchar a los vecinos y terminar las obras. Existen 3 emblemáticas: en la autopista Presidente Perón el gobierno se comprometió y no cumplió., Hoy está sin bajadas, iluminación y banquinas. La Nación no nos deja intervenir y se está volviendo tierra de nadie la zona que atraviesa. Es una traza federal. Recorriendo la provincia de Buenos Aires se hace acuciante escuchar a los vecinos y terminar las obras. Existen 3 emblemáticas: en la autopista Presidente Perón el gobierno se comprometió y no cumplió., Hoy está sin bajadas, iluminación y banquinas. La Nación no nos deja intervenir y se está volviendo tierra de nadie la zona que atraviesa. Es una traza federal.

image
Kicillof. "la Autopista Presidente Per&oacute;n cay&oacute; en el abandono a pesar de que faltan 5 kil&oacute;metros para terminarla"

Kicillof. "la Autopista Presidente Perón cayó en el abandono a pesar de que faltan 5 kilómetros para terminarla"

"La Libertad Avanza no tiene palabra"

“No se le puede creer una palabra al presidente y a sus ministros. Suspendieron las obras del Rio Salado. No se dignan a terminar una de las etapas, a pesar de que el financiamiento es internacional. Están destrozándolas por su abandono”.

Finalmente, en Bahía Blanca el presidente mintió. Estuvo 5 minutos después del tornado y luego visitaron un rato la inundación. Posteriormente, no enviaron fondos y vetaron la emergencia aprobada por el Congreso de la Nación. Finalmente, en Bahía Blanca el presidente mintió. Estuvo 5 minutos después del tornado y luego visitaron un rato la inundación. Posteriormente, no enviaron fondos y vetaron la emergencia aprobada por el Congreso de la Nación.

Formalmente, le reclamo al Jefe de Estado una reunión para tratar todos estos temas que se hallan en plena emergencia. Reiniciar obras abandonadas hace 2 años es mucho más difícil que empezar todo desde cero” cerró Axel Kicillof.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES