Kicillof: "Vamos a declarar por ley la emergencia de la obra pública nacional en Buenos Aires"

“La legislatura nos tiene que acompañar. El gobierno paraliza trabajos que comienzan a deteriorarse y se pierde todo el esfuerzo previo”:

Recorriendo la provincia de Buenos Aires se hace acuciante escuchar a los vecinos y terminar las obras. Existen 3 emblemáticas: en la autopista Presidente Perón el gobierno se comprometió y no cumplió., Hoy está sin bajadas, iluminación y banquinas. La Nación no nos deja intervenir y se está volviendo tierra de nadie la zona que atraviesa. Es una traza federal.

image Kicillof. "la Autopista Presidente Perón cayó en el abandono a pesar de que faltan 5 kilómetros para terminarla"

"La Libertad Avanza no tiene palabra"

“No se le puede creer una palabra al presidente y a sus ministros. Suspendieron las obras del Rio Salado. No se dignan a terminar una de las etapas, a pesar de que el financiamiento es internacional. Están destrozándolas por su abandono”.

Finalmente, en Bahía Blanca el presidente mintió. Estuvo 5 minutos después del tornado y luego visitaron un rato la inundación. Posteriormente, no enviaron fondos y vetaron la emergencia aprobada por el Congreso de la Nación.

“Formalmente, le reclamo al Jefe de Estado una reunión para tratar todos estos temas que se hallan en plena emergencia. Reiniciar obras abandonadas hace 2 años es mucho más difícil que empezar todo desde cero” cerró Axel Kicillof.