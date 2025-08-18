Igual que su hermano, el Presidente de la Nación, Karina Milei también llevará a una conductora a la Justicia acusándola de "calumnias e injurias". Muy enojada 'El Jefe' con Pamela David por hablar de su costoso reloj, que dijo no es un Rolex pero cuesta unos US$1.000.
"NO ES ROLEX"
Polémica por costoso reloj: Karina Milei denuncia a Pamela David
Muy enojada Karina Milei con Pamela David por hablar de su costoso reloj -que no será un Rolex pero cuesta unos US$1.000- y avisa que va a la Justicia.
"Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso", comenzó su descargo Karina Milei, sin mencionar a Pamela David, pero fue ella quien habló del reloj en su programa, tal como se muestra en el video.
"El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder", añadió la hermana del mandatario en su cuenta de X.
Hay que decir que resulta llamativo que Karina Milei haya adquirido ese reloj, que según ella misma admitió cuesta unos US$1.000, con sus ingresos como pastelera... Justamente sobre eso había ironizado David ("no es Maru Botana") aunque la conductora había dicho que era un Rolex valuado en US$35.000.
"Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias", anunció.
Esto es lo que había dicho Pamela David sobre el reloj de Karina Milei:
