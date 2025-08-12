La oposición ya saborea la reactivación de la comisión $Libra y la citación a Karina Milei

La comisión

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento y que preside Silvia Lospennato (PRO) se reunirá esta tarde tras el emplazamiento que logró aprobar la oposición en el recinto la semana pasada.

La oposición contará con los votos para aprobar un proyecto que contemple el desempate en la designación de autoridades de la comisión, ya que hoy existen dos bandos igualados en 14 integrantes según la representación política que interpretó el presidente de la cámara baja, Martín Menem, y que la oposición denunció como una ‘trampa’ ya que la formación de interbloques permitió el empate.

Lo que plantea en su proyecto Ferraro es que en caso de empate de votos para dos o más candidatos a presidente, la presidencia quedará en manos de aquel que fue respaldado por el conjunto de bloques con más bancas en la cámara baja.

En tanto, el segundo candidato con más votos será el vicepresidente de la comisión.

La candidata kirchnerista

Si se consuma la estrategia opositora esta tarde, la elegida para presidir la comisión $Libra sería la kirchnerista Sabrina Selva.

“Tenemos que insistir en citar a Karina Milei y a todos los funcionarios que incluso intentamos avanzar en una interpelación que se frustró en la cámara de diputados, solo asistió Guillermo Francos que dejó bastante que desear con un montón de evasivas más que respuestas”, planteó Selva este martes en lo que sería la impronta que le daría a la comisión si llega a la presidencia.

La legisladora también recordó que pidieron invitar al titular de la UIF “para saber por qué dio de baja la investigación si en USA la investigación avanza”.

"Hoy va a ser una reunión importante en comisiones. Vamos a avanzar en una resolución que impulsó Maximiliano Ferraro para prever cómo actuar en caso de empate", explicó Selva en declaraciones este martes (12/8) a la radio Futurock.

"Queremos traer claridad y encontrar respuestas. Queremos saber si ese tuit que hizo Javier Milei fue por negligencia o por dolo, queremos que alguien nos lo explique", agregó y apuntó a la hermana del primer mandatario: "Karina Milei le abrió la puerta de la Casa Rosada a los gestores de la estafa".

"Estamos ante un caso en que el presidente está involucrado en una acusación de estafa y no estamos infiriendo consecuencias penales para nadie, queremos saber qué lo que pasó", cncluyó.

