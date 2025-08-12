Marcelo Rucci, líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, afirmó que las cámaras empresarias no cumplen con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, y advirtió que los petroleros quedarían en libertad de acción para avanzar con un paro en Vaca Muerta, en el marco de los despidos y cesantías.
ÁNIMOS CALDEADOS
Despidos: "Salvo YPF y Tecpetrol, la mayoría no acusa recibo", dicen los petroleros, ¿y paran Vaca Muerta?
Los petroleros de Vaca Muerta afirman que empresas no cumplen con la conciliación obligatoria, por lo que dan libertad de acción para ir al paro por despidos.
"Acatamos lo que nos dictó el Ministerio de Trabajo, que fue la conciliación. Todos sabemos que cuando se acata, las partes deben cumplir: nosotros suspender el paro y las cámaras retrotraer los despidos y los stand-by. Nosotros hicimos lo que correspondía y vemos que no hay reacción de las cámaras", señaló.
Advirtió además que "no se levantaron la mayoría de los despidos ni el stand-by" y que "tenemos gente que está en base ocho horas". Agregó que "en este tiempo de conciliación solo hemos podido hablar con dos empresas, YPF y Tecpetrol, donde avanzamos muchísimo y estamos muy cerca de un acuerdo, pero con el resto de la industria no hubo ninguna reunión".
Con autocrítica, YPF es una de las excepciones, según petroleros
Marcelo Rucci contó que "el pedido de conciliación fue hecho por las cámaras, pero después son diferentes situaciones. Tuvimos la posibilidad de estar sentados con el CEO de YPF, hablando de la situación, y hubo apertura y buena predisposición. Lo mismo con Tecpetrol, pero son dos empresas de todas las que están dentro de la cámara. Salvo estas dos, el resto no cursó recibo".
El reelecto secretario general del gremio más poderoso de Vaca Muerta, describió un contexto "difícil" que atribuyó a un "cuello de botella":
Y continuó:
"Nosotros iniciamos una medida de fuerza y acatamos la conciliación para negociar, pero hasta acá solo hablamos con dos empresas. El resto, algunas han llamado para ver cuándo juntarnos, pero no hemos solucionado nada y tampoco se han hecho eco de lo que marca la conciliación, que es retraer los despidos y las cesantías. Esto nos deja en posición de avanzar con la medida de fuerza".
Sobre el traspaso de áreas maduras, señaló que "fue desordenado y lo estamos ordenando, porque hay gente que quedó en condición de cesantía. Eso fue uno de los temas que pudimos hablar con YPF, y hubo una autocrítica de que esto no fue con la prolijidad que debería haber tenido. En esto quiero destacar la intervención del gobernador de la provincia, que nos ha acompañado y se interesó en el tema, porque tampoco fue lo que habíamos hablado en su momento al desprendernos de yacimientos convencionales".
La floja "excepción" de Tecpetrol
Además de YPF, Rucci señaló que la otra excepción se dio con Tecpetrol, empresa con la cual aún no se han juntado, no se ha firmado nada y se reunirán "en unos días".
"Con YPF dimos avances significativos. Con Tecpetrol todavía no nos juntamos, no tenemos nada firmado, debemos reunirnos en unos días para terminar de definirlo. Son pasos importantes para que la industria funcione como debe. Cuando tuvimos que acompañar a la industria, lo hicimos. No puede ser que hoy, en el mejor momento de la industria, nos manden a los compañeros a la casa", afirmó.
Rucci insistió en que "hay que ser ordenados, sentarse en una mesa, dialogar y buscar la mejor manera para que esto funcione. No queremos ser un obstáculo en el crecimiento de Vaca Muerta, pero tampoco vamos a permitir avasallamientos ni condiciones que perjudiquen a los trabajadores".
"El esfuerzo hay que compartirlo, como lo hicimos nosotros en el peor momento de la industria. También tendrán que compartirlo hoy las empresas para llegar a esa fecha con los trabajadores adentro. No puede ser que la primera solución sea dejarlos afuera", remarcó.
"Fuimos responsables y serios en todo lo que planteamos y llevamos adelante. Nos empujan a un paro. El Ministerio dicta la conciliación, nosotros la acatamos, pero hasta acá vemos que la otra parte no está cumpliendo. Eso nos da la posibilidad de dejarla sin efecto", aseguró, y sentenció:
