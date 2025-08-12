Despidos: "Salvo YPF y Tecpetrol, la mayoría no acusa recibo", dicen los petroleros, ¿y paran Vaca Muerta?

El reelecto secretario general del gremio más poderoso de Vaca Muerta, describió un contexto "difícil" que atribuyó a un "cuello de botella":

No es que falte stock; al contrario, estamos superestockeados tanto de petróleo como de gas. Lo planteamos sabiendo que esto podía suceder, porque las obras para la salida de los ductos al Atlántico no están terminadas, y entendíamos que necesitábamos un puente para llegar en forma ordenada, sin despidos ni stand-by. No nos escucharon, no tuvimos respuesta No es que falte stock; al contrario, estamos superestockeados tanto de petróleo como de gas. Lo planteamos sabiendo que esto podía suceder, porque las obras para la salida de los ductos al Atlántico no están terminadas, y entendíamos que necesitábamos un puente para llegar en forma ordenada, sin despidos ni stand-by. No nos escucharon, no tuvimos respuesta

Y continuó:

"Nosotros iniciamos una medida de fuerza y acatamos la conciliación para negociar, pero hasta acá solo hablamos con dos empresas. El resto, algunas han llamado para ver cuándo juntarnos, pero no hemos solucionado nada y tampoco se han hecho eco de lo que marca la conciliación, que es retraer los despidos y las cesantías. Esto nos deja en posición de avanzar con la medida de fuerza".

Sobre el traspaso de áreas maduras, señaló que "fue desordenado y lo estamos ordenando, porque hay gente que quedó en condición de cesantía. Eso fue uno de los temas que pudimos hablar con YPF, y hubo una autocrítica de que esto no fue con la prolijidad que debería haber tenido. En esto quiero destacar la intervención del gobernador de la provincia, que nos ha acompañado y se interesó en el tema, porque tampoco fue lo que habíamos hablado en su momento al desprendernos de yacimientos convencionales".

image

La floja "excepción" de Tecpetrol

Además de YPF, Rucci señaló que la otra excepción se dio con Tecpetrol, empresa con la cual aún no se han juntado, no se ha firmado nada y se reunirán "en unos días".

"Con YPF dimos avances significativos. Con Tecpetrol todavía no nos juntamos, no tenemos nada firmado, debemos reunirnos en unos días para terminar de definirlo. Son pasos importantes para que la industria funcione como debe. Cuando tuvimos que acompañar a la industria, lo hicimos. No puede ser que hoy, en el mejor momento de la industria, nos manden a los compañeros a la casa", afirmó.

Rucci insistió en que "hay que ser ordenados, sentarse en una mesa, dialogar y buscar la mejor manera para que esto funcione. No queremos ser un obstáculo en el crecimiento de Vaca Muerta, pero tampoco vamos a permitir avasallamientos ni condiciones que perjudiquen a los trabajadores".

"El esfuerzo hay que compartirlo, como lo hicimos nosotros en el peor momento de la industria. También tendrán que compartirlo hoy las empresas para llegar a esa fecha con los trabajadores adentro. No puede ser que la primera solución sea dejarlos afuera", remarcó.

"Fuimos responsables y serios en todo lo que planteamos y llevamos adelante. Nos empujan a un paro. El Ministerio dicta la conciliación, nosotros la acatamos, pero hasta acá vemos que la otra parte no está cumpliendo. Eso nos da la posibilidad de dejarla sin efecto", aseguró, y sentenció:

La conciliación es clara: el paro se retrotrae y los despidos y stand-by también. Nosotros levantamos el paro, pero todavía hay gente despedida y en stand-by, así que lo que no están cumpliendo son las empresas La conciliación es clara: el paro se retrotrae y los despidos y stand-by también. Nosotros levantamos el paro, pero todavía hay gente despedida y en stand-by, así que lo que no están cumpliendo son las empresas

Otras noticias de Urgente24

Juicio por YPF: A la espera de una decisión clave del tribunal de USA

Derribando el relato oficial: Los 3 'trucos' de Milei / Caputo

A 4 semanas de la elección en Buenos Aires, cumbre urgente en Casa Rosada por malos augurios

Singapur destronó a Silicon Valley: Lo locura asiática por la inteligencia artificial