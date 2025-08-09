El restaurante que es furor por su torre de pastas para compartir

image

También, otro de los platos novedosos son las "picadas de ñoquis", de distintos gustos acompañados por una burrata en el centro (por $38.000). O los ñoquis fritos en galleta de parmesano (por $18.000).

image Las picadas de ñoquis son exclusivas de este restaurante de pastas en Buenos Aires.

Son todas formas de comer pastas presentadas de una forma menos tradicional para combinar varias propuestas sin llenarse y probar más variedad. Las empanadas fritas de vacío como entrada también tienen mucha pinta.

Embed - La chica del brunch on Instagram: "El servicio del té que merecemos: una TORRE de Pastas . Sí, TORRE DE PASTAS. Y prepara motores Aca hicieron realidad el sueño de muchos: la verdadera picada de pastas existe y la hacen en este lugar Si vas con entrada TIENEN que ser las empanadas de vacío que te cambian el humor. La Torre de pasta (comen 4 tranqui) incluye tres platos bien generosos: Sorrentinos de jamón y queso + Ravioles Parissienne + Fettucini $58 mil ($14 x persona) Hay tmb Degustación de ñoquis: es una rueda con una variedad de salsas distintas y el que toca toca, y así probase un poco de todo! $38 mil: comen TRES Tienen tmb pancito de campo relleno de fussiles y gnocchis fritos en galleta de parmesano $18 mil ¿Dónde? En una casona hermosa en Ramos Mejía:, @cepa.vinoypasta un bar de vinos que ama tanto las pastas como nosotros Dirección: Av. Pres Perón 351 CON RESERVA!!! Este finde tienen un evento de vinos para quien le cope El modo picada de Pastas existe y te va a alegrar la semana, si alguien se lo puede bajar solo a esa torre que se haga presente #pasta #pastalover #queso #cena #findesemana #buenosaires #restaurant #cocina" View this post on Instagram A post shared by La chica del brunch (@lachicadelbrunch)

El lugar queda ubicado en Av. Presidente Perón 351, Ramos Mejía. Con reserva.

