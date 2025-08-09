Buenos Aires tiene lugares muy tentadores para salir a comer un fin de semana. Este restaurante es uno de ellos, que se especializa en pastas y ofrece variedades económicas y novedosas, un poco diferentes a lo "tradicional" por sus presentaciones y opciones.
4,5 ESTRELLAS
El restaurante que es furor por su torre de pastas para compartir
Este restaurante en Buenos Aires deleita con sus pastas caseras: picada de pastas, una torre de tres platos para compartir y 4,5 estrellas (de 5) de puntuación.
El lugar se llama Cepa Vino y Pasta. Tiene 4,5 (de 5) estrellas en Google y además de la buena puntuación, es recomendado por la famosa Chica del Brunch, que al parecer esta vez, dio en la tecla con el sitio ya que los comentarios de las personas que lo visitaron avalan su reseña.
El plato estrella: una torre de pastas que incluye dos pastas rellenas como ravioles de calabaza con salsa parisienne, sorrentinos de jamón y queso y por último, fetuccinis. Otro de los que se destacan es el pan de campo relleno de fussiles de calabaza con mucho queso arriba.
Cuánto cuesta comer en este restaurante de pastas de Buenos Aires
Se trata de una casona que combina estilo antiguo y moderno. Además, según contó la experta, en el restaurante "te dejan degustar todos los vinos de forma gratuita antes de comprar en su bar de vinos".
Los precios además, son económicos. Por ejemplo, la super torre de pastas cuesta $58.000. Según La Chica del Brunch comen 4 personas tranquilamente porque los platos son "bien generosos".
También, otro de los platos novedosos son las "picadas de ñoquis", de distintos gustos acompañados por una burrata en el centro (por $38.000). O los ñoquis fritos en galleta de parmesano (por $18.000).
Son todas formas de comer pastas presentadas de una forma menos tradicional para combinar varias propuestas sin llenarse y probar más variedad. Las empanadas fritas de vacío como entrada también tienen mucha pinta.
El lugar queda ubicado en Av. Presidente Perón 351, Ramos Mejía. Con reserva.
