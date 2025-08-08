urgente24
El outlet de Buenos Aires que anunció que es furor y extiende su cierre

Un famoso outlet de Buenos Aires extenderá una semana más su cierre con descuentos para aprovechar a comprar regalos por el Día del Niño.

08 de agosto de 2025 - 17:06
Por AGUSTINA FULCO

En la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Av. del Libertador, se encuentra este outlet que se volvió famoso por sus primeras marcas y precios. Si bien tenía pautado el cierre de sus puertas para este domingo 10 de agosto, anunció que todavía habrá algunos días más para comprar con descuentos.

Aunque no será por mucho. "Extendemos una semana, hasta el 17 de agosto". Es decir que estará abierto durante este fin de semana y luego del martes (lunes permanece cerrado) al domingo 17/8 donde se despedirá hasta nuevo aviso.

Luxury Outlet suele abrir por temporadas. Tiene ediciones con diferentes marcas y en diferentes fechas.

Día del Niño: El outlet para aprovechar a comprar regalos antes de su cierre

Algunas de las marcas que se pueden encontrar durante estos últimos días son Asics, Adidas, Topper, Fila, Levi´s, La Dolfina, Legacy, Garcon Garcia, Airborn, Key Biscayne, entre muchas más. El lugar es techado y se encuentra abierto de 12.00 a 20.00 horas, con estacionamiento dentro (pago).

Este outlet se encuentra precisamente sobre Av. Del Libertador 4401, Tribuna Plaza, con una notoria fachada y un cartel luminoso indicando su nombre.

