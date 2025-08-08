El outlet de Buenos Aires que anunció que es furor y extiende su cierre

Embed - Luxury Outlet - The Palace en Instagram: "¡ESTAMOS ABIERTOS HASTA EL 17 de agosto! Extendimos una semana más para que puedan seguir aprovechando las promos y marcas. Hasta 35%OFF | 20%OFF en marcas de deporte | con tu credencial de @clubln (en marcas adheridas). Martes a domingos de 12 a 20hs. Av. Del Libertador 4401 | Tribuna Plaza" View this post on Instagram A post shared by Luxury Outlet - The Palace (@thepalaceoutlet)

Día del Niño: El outlet para aprovechar a comprar regalos antes de su cierre

Algunas de las marcas que se pueden encontrar durante estos últimos días son Asics, Adidas, Topper, Fila, Levi´s, La Dolfina, Legacy, Garcon Garcia, Airborn, Key Biscayne, entre muchas más. El lugar es techado y se encuentra abierto de 12.00 a 20.00 horas, con estacionamiento dentro (pago).