Ethereum rompe los US$4.000 y se lleva todas las miradas del mercado

Con la nueva infraestructura, Ripple espera ofrecer a empresas y entidades financieras una vía de liquidación estable, rápida y sin fricción regulatoria. Con la nueva infraestructura, Ripple espera ofrecer a empresas y entidades financieras una vía de liquidación estable, rápida y sin fricción regulatoria.

El factor Trump

El rally también tuvo un componente político. El jueves, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que habilita la inclusión de criptomonedas, junto con private equity y otros activos alternativos, en cuentas de jubilación como los planes 401(k). La medida busca, según el texto oficial, “eliminar las trabas regulatorias y los riesgos legales que impiden a los trabajadores estadounidenses lograr mejores retornos y diversificación en sus ahorros para el retiro”.

La noticia impulsó a Bitcoin, que llegó a operar cerca de US$116.500 el viernes por la mañana, y reforzó el optimismo en el resto del mercado.

Esto fue tratado en detalle por Urgente24 en: Trump habilita bitcoin en fondos de retiro y blinda al sector contra el debanking

Un cambio de clima regulatorio en Washington

Los avances legislativos también aportan combustible. Durante la “Crypto Week” de julio, el Congreso de Estados Unidos dio luz verde a varias iniciativas clave:

GENIUS Act , ya convertida en ley, establece un marco regulatorio para el uso de stablecoins.

, ya convertida en ley, establece un marco regulatorio para el uso de stablecoins. Clarity Act , que busca definir la supervisión regulatoria de las criptomonedas, aprobada en la Cámara de Representantes y pendiente de votación en el Senado.

, que busca definir la supervisión regulatoria de las criptomonedas, aprobada en la Cámara de Representantes y pendiente de votación en el Senado. Anti-CBDC Surveillance State Act, que impediría a la Reserva Federal emitir su propia moneda digital, también a la espera de revisión en el Senado.

Este giro político marca una ruptura con la postura más restrictiva de años anteriores y abre la puerta a una mayor adopción institucional.

Estrategias corporativas con Bitcoin

En paralelo, sigue expandiéndose la tendencia de incorporar bitcoin en balances corporativos, estrategia popularizada por Michael Saylor y su firma MicroStrategy (MSTR).

Cada vez más empresas utilizan esta vía como reserva de valor, apostando a la apreciación de largo plazo de la principal criptomoneda.

