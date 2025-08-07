Trump habilita bitcoin en fondos de retiro y blinda al sector contra el debanking

Criptomonedas en planes de jubilación

La segunda orden ejecutiva habilita, por primera vez a nivel federal, que las criptomonedas puedan integrar carteras de inversión en planes de retiro como 401(k) o fondos de pensiones administrados por empleadores.

Este cambio implica que gestores institucionales y fondos previsionales podrán asignar parte de sus portafolios a activos digitales, algo que hasta ahora estaba limitado por restricciones regulatorias y temores sobre la volatilidad.

La Casa Blanca sostiene que esta medida ampliará las opciones de inversión para los trabajadores y podría canalizar un flujo de capital significativo hacia el ecosistema cripto, dado el tamaño del mercado previsional estadounidense, que supera los US$ 40 billones en activos bajo gestión.

image

Impacto esperado

Analistas del sector señalan que ambas decisiones podrían acelerar la adopción institucional de criptoactivos, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, al enviar una señal de legitimación desde el gobierno de la mayor economía del mundo. Analistas del sector señalan que ambas decisiones podrían acelerar la adopción institucional de criptoactivos, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, al enviar una señal de legitimación desde el gobierno de la mayor economía del mundo.

La prohibición del debanking apunta a reducir la inseguridad operativa para exchanges, custodios y startups del sector, mientras que la apertura de los fondos previsionales habilita una nueva demanda estructural que, en volumen, podría ser comparable a la irrupción de los ETF de Bitcoin al contado.

En términos políticos, Trump refuerza así su perfil de presidente pro-cripto, en contraste con la línea más restrictiva que mantuvo la administración Biden y con una estrategia que combina desregulación selectiva y apertura de canales de inversión masivos.

Si la industria responde como esperan los defensores de estas medidas, el movimiento de la Casa Blanca podría convertirse en uno de los hitos regulatorios más relevantes para el mercado cripto en la última década.

Otras noticias en Urgente24

De no creer: Viviana Canosa reveló el destacado cargo que le ofreció Javier Milei

Pánico de Juan Román Riquelme: el Flaco Schiavi lo fulminó (otra vez)

Noche negra para el Gobierno: "Perdimos todas"

El trabajo se transforma con una precariedad seductora, a la que Javier Milei le saca jugo

Identidad falsa: Javier Milei se habría reunido con alguien que no es