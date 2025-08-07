Fue una noche negra para el Gobierno, con derrotas contundentes en la Cámara de Diputados. Para peor, la oposición logró 2/3 en casi todas las votaciones, lo cual enciende las alarmas en Casa Rosada. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió: "perdimos todas". Y adelantó que Javier Milei "vetará todo lo que pueda vetar".
DERROTAS EN DIPUTADOS
Noche negra para el Gobierno: "Perdimos todas"
Derrota contundente para el Gobierno en Diputados. "Perdimos todas", admitió Guillermo Francos. Javier Milei expresó su malestar con retuits.
En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Gabinete reconoció este jueves (07/08) el impacto de lo sucedido: “Perdimos todas”. Y, como era de esperar, culpó al kirchnerismo, aunque los proyectos tuvieron respaldo de muchos bloques. Según Guillermo Francos, todo tiene que ver con la campaña electoral.
“Estamos en una etapa preelectoral, donde el kirchnerismo se aprovechó de la situación electoral para conseguir el apoyo de otros legisladores como el radicalismo o la Coalición Cívica y hacer un poco de demagogia”, analizó.
Por otro lado, Francos anticipó que si el Senado convalida las leyes de aumento del gasto y otros proyectos, el Poder Ejecutivo hará uso del veto. “Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”, advirtió. En este punto, detalló que Diputados aún debe tratar temas con media sanción del Senado, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, y que el gobierno ya vetó iniciativas sobre jubilaciones y discapacidad. Y señaló que si estas vuelven a aprobarse, el Ejecutivo tendrá un margen acotado para impedir su implementación.
“Perdimos todas las votaciones porque eran votaciones que tenían esos componentes. Todos los radicales, la Coalición Cívica y algunas fuerzas provinciales votaron con el kirchnerismo”, insistió.
“El kirchnerismo quiere romper al gobierno, quiere romper con todo lo que hemos avanzado. Tienen miedo de perder todas las prebendas que obtuvieron en este siglo. Este siglo fue dominado por el kirchnerismo y el país fue destruido”, continuó Guillermo Francos, también en campaña electoral.
Por su parte, Javier Milei expresó su malestar por las derrotas en Diputados con varios retuits contra el kirchnerismo y contra la "casta".
