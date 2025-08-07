Noche negra para el Gobierno: "Perdimos todas"

“El kirchnerismo quiere romper al gobierno, quiere romper con todo lo que hemos avanzado. Tienen miedo de perder todas las prebendas que obtuvieron en este siglo. Este siglo fue dominado por el kirchnerismo y el país fue destruido”, continuó Guillermo Francos, también en campaña electoral.

Por su parte, Javier Milei expresó su malestar por las derrotas en Diputados con varios retuits contra el kirchnerismo y contra la "casta".

