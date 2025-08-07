urgente24
TRIUNFÓ LA LUCHA DEL GARRAHAN

La oposición aprobó con 2/3 en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

La mayoría alcanzada resulta determinante si Milei veta una ley que implica un aumento del gasto estatal en el Hospital Garrahan que significa un 0.01 % del PBI.

07 de agosto de 2025 - 00:04
Triunfó la lucha del Garrahan en la cámara de diputados

Foto: NA.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, lo votado por la cámara de diputados implica una erogación adicional entre julio y diciembre de $65.573 millones. Anualizada, la cifra trepa hasta los $ 133.433 millones.

El proyecto obliga a mejorar los salarios del personal de salud y a garantizar recursos para el funcionamiento pleno de los hospitales pediátricos.

Se trató de la segunda victoria legislativa consecutiva de las bancadas no oficialistas el miércoles 6 de agosto ya que previamente se había dado media sanción a un proyecto sobre financiamiento universitario (0.14 del PBI).

La votación fue sumamente contundente: 159 votos positivos y 67 en contra. Apenas , 4 abstenciones. La mayoría de los sufragios positivos correspondieron a Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

Como contrapartida, los libertarios, sus aliados del PRO y parte del radicalismo sostuvieron que el aumento en el gasto del Hospital Garrahan podría comprometer las financias públicas argentinas.

image
Números contundentes en el Congreso: 2/3 a favor de mejorar la situación del Hospital Garrahan

Se espera un rápido traslado al Senado de la Nación

La iniciativa que ahora tiene media sanción establece la asignación “prioritaria” de recursos presupuestarios al sector.

Además, se declara al centro asistencial pediátrico como “hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad”.

Los rubros que no podrían ser afectados por 24 meses son varios: medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial de médicos y enfermeros.

La normativa propuso una recomposición de los salarios del personal de salud (incluidos los médicos residentes).

Desde la Casa Rosada ya adelantaron que se vetará en su totalidad la norma en caso de ser también aprobada en el Senado Nacional (sobrarían los votos para hacerlo y la convocatoria sería muy pronta).

Facundo Manes, Javier Milei..jpg
Facundo Manes versus Javier Milei: round ganado por la oposición en diputados

Facundo Manes: “En el Garrahan se lucha todos los días con humanidad y ciencia

El diputado y neuro científico sostuvo en el debate:

En ese hospital no se atienden números, se salvan vidas. Debemos entender que la salud ha dejado de ser una lucha simplemente contra la enfermedad. La salud pública está vinculada directamente con el desarrollo económico y humano. Por el contrario, la mala salud pública es un obstáculo para el crecimiento de un país.

