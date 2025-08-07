Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, lo votado por la cámara de diputados implica una erogación adicional entre julio y diciembre de $65.573 millones. Anualizada, la cifra trepa hasta los $ 133.433 millones.
TRIUNFÓ LA LUCHA DEL GARRAHAN
La oposición aprobó con 2/3 en Diputados la declaración de emergencia en pediatría
La mayoría alcanzada resulta determinante si Milei veta una ley que implica un aumento del gasto estatal en el Hospital Garrahan que significa un 0.01 % del PBI.
El proyecto obliga a mejorar los salarios del personal de salud y a garantizar recursos para el funcionamiento pleno de los hospitales pediátricos.
Se trató de la segunda victoria legislativa consecutiva de las bancadas no oficialistas el miércoles 6 de agosto ya que previamente se había dado media sanción a un proyecto sobre financiamiento universitario (0.14 del PBI).
Como contrapartida, los libertarios, sus aliados del PRO y parte del radicalismo sostuvieron que el aumento en el gasto del Hospital Garrahan podría comprometer las financias públicas argentinas.
Se espera un rápido traslado al Senado de la Nación
La iniciativa que ahora tiene media sanción establece la asignación “prioritaria” de recursos presupuestarios al sector.
Además, se declara al centro asistencial pediátrico como “hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad”.
Los rubros que no podrían ser afectados por 24 meses son varios: medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial de médicos y enfermeros.
La normativa propuso una recomposición de los salarios del personal de salud (incluidos los médicos residentes).
Facundo Manes: “En el Garrahan se lucha todos los días con humanidad y ciencia
El diputado y neuro científico sostuvo en el debate: