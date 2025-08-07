La oposición aprobó con 2/3 en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

image Números contundentes en el Congreso: 2/3 a favor de mejorar la situación del Hospital Garrahan

Se espera un rápido traslado al Senado de la Nación

La iniciativa que ahora tiene media sanción establece la asignación “prioritaria” de recursos presupuestarios al sector.

Además, se declara al centro asistencial pediátrico como “hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad”.

Los rubros que no podrían ser afectados por 24 meses son varios: medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial de médicos y enfermeros.

La normativa propuso una recomposición de los salarios del personal de salud (incluidos los médicos residentes).

Desde la Casa Rosada ya adelantaron que se vetará en su totalidad la norma en caso de ser también aprobada en el Senado Nacional (sobrarían los votos para hacerlo y la convocatoria sería muy pronta).

Facundo Manes: “En el Garrahan se lucha todos los días con humanidad y ciencia

El diputado y neuro científico sostuvo en el debate:

En ese hospital no se atienden números, se salvan vidas. Debemos entender que la salud ha dejado de ser una lucha simplemente contra la enfermedad. La salud pública está vinculada directamente con el desarrollo económico y humano. Por el contrario, la mala salud pública es un obstáculo para el crecimiento de un país.