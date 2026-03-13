El agresor del diputado Federico Pelli habló ante la Justicia: Pidió disculpas pero seguirá preso cuatro meses

El defensor del acusado, Ernesto Baaclini, cuestionó la decisión judicial y presentó una impugnación contra la medida. Según planteó, tanto el plazo de la prisión preventiva como la modalidad de detención deberían revisarse.

La audiencia se desarrolló de forma virtual y contó con la participación del propio Pelli, quien se conectó desde la clínica donde permanece internado tras el ataque.

Cómo ocurrió la agresión al diputado

De acuerdo con las reconstrucciones del hecho, el episodio ocurrió el miércoles alrededor de las 18.30 en la localidad de La Madrid, al sur de Tucumán.

El diputado había llegado al lugar junto a dirigentes de La Libertad Avanza para entregar ayuda a familias afectadas por las inundaciones. El operativo incluía la distribución de colchones, ropa y otros elementos para los damnificados por el temporal.

Mientras el grupo caminaba por la Ruta Nacional 157, fue interceptado por Segura. Tras un breve intercambio, el acusado le propinó un cabezazo en el rostro al legislador, quien cayó al pavimento a causa del impacto.

El agresor fue reducido y detenido en el lugar por las autoridades.

El estado de salud de Federico Pelli

Tras el ataque, Pelli fue trasladado inicialmente al hospital de Concepción para recibir atención médica y posteriormente derivado a la Clínica Mayo, donde permanece internado.

Los médicos confirmaron que el legislador sufrió una fractura de tabique nasal y otras lesiones producto del golpe, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Según confirmaron desde su entorno político, la operación se realizó con éxito y el diputado comenzó su recuperación en las horas posteriores.

Apoyo político y posible avance judicial

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, confirmó que la cirugía se desarrolló sin complicaciones. Según explicó, mantuvo contacto con la familia del legislador y recibió noticias positivas sobre su evolución.

Catalán también señaló que Pelli recibió un llamado del presidente Javier Milei, quien se comunicó para interiorizarse sobre su estado de salud y manifestarle su apoyo.

Desde el espacio político del diputado anticiparon además que podrían impulsar medidas judiciales para que la investigación pase al fuero federal, al considerar que el ataque estuvo dirigido contra un legislador nacional.

“Se trata de un diputado nacional que fue golpeado con total impunidad”, señalaron desde el entorno del dirigente.

Por otro lado, el gobernador Osvaldo Jaldo se mantiene al margen de la situación y no despidió (como le reclamaron desde la oposición) a su polémico ministro del Interior, Darío Monteros.

Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación y la Justicia busca determinar con precisión las circunstancias del ataque y las posibles responsabilidades penales del acusado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Csofianunes/status/2031865699535065269&partner=&hide_thread=false Así se maneja el peronismo en Tucumán. Agredieron al diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli. Pelli es nuevo en la política, asumió el 10 de diciembre. Mafia vs gente común. Mientras tanto los tucumanos con el agua hasta el cuello por las inundaciones. pic.twitter.com/t3q4WGDCz3 — Sofía Nunes (@Csofianunes) March 11, 2026

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