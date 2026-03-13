"Catástrofe crediticia": Diputados insisten con un plan para rescatar a familias endeudadas

La diputada vinculó este fenómeno con el contexto económico actual y aseguró que el problema se agravó en los últimos meses.

“No es casualidad, es un modelo que está reventando a las familias”, expresó en su cuenta de la red social X.

En la misma línea, los legisladores sostuvieron que el proyecto busca ofrecer una salida a lo que definieron como una “catástrofe crediticia”.

Cómo funcionaría el régimen de desendeudamiento

El economista Itai Hagman explicó que la iniciativa contempla la creación de un fondo específico para desendeudamiento, integrado con aportes públicos y privados.

Según detalló, el sistema funcionaría a través de un mecanismo de auditoría de las deudas.

“Las personas se inscriben, detallan cuáles son sus obligaciones que han contraído, en qué condiciones y cuál es su situación de morosidad”, explicó.

Luego de ese análisis, se revisarían las condiciones de los créditos para identificar posibles cláusulas abusivas y evaluar su reestructuración.

“Luego que se hace un análisis, se descuentan las cláusulas abusivas y ese fondo de desendeudamiento hace una oferta para recomprar esa deuda y refinanciarla a las familias con tasas de interés mucho más sustentables”, agregó.

La propuesta plantea además que las cuotas resultantes no superen el 30% del ingreso del hogar, con el objetivo de evitar que las familias vuelvan a caer en situaciones de endeudamiento crítico.

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El fideicomiso que financiaría el sistema estaría integrado, entre otras fuentes, por contribuciones extraordinarias de empresas que otorgan créditos.

Un problema en crecimiento

Los autores del proyecto sostienen que el sobreendeudamiento de las familias se viene profundizando. Según datos del Banco Central, la irregularidad en los créditos personales bancarios llegó al 12%, cuando al inicio de la actual gestión era del 4,1%.

En el caso de las tarjetas de crédito, el nivel de incumplimiento también subió de forma marcada: pasó de 1,5% a 9,3%.

Para Hagman, el problema responde a una dinámica que se retroalimenta.

“Esto es una bola de nieve de la que se aprovechan algunas entidades que se abusan de la necesidad: te endeudás con la tarjeta para pagar la comida, después con la billetera para pagar la tarjeta de crédito, y después con otra aplicación para pagar la billetera”, sostuvo.

Un debate que llega al Congreso

Desde el espacio que impulsa el proyecto sostienen que el objetivo es evitar que todo el peso de la crisis recaiga sobre los hogares.

“Hay que ser muy claros, acá hay responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Y sería absolutamente injusto que todo el costo de esta crisis recaiga en las familias endeudadas”, planteó Hagman.

Zaracho, por su parte, insistió en que el problema excede los casos individuales.

“Este no es solamente un problema tuyo, es el problema de millones de argentinos”, afirmó.

Y agregó: “El gobierno dice que la gente se cuelga en pagar las cuotas. Nosotros le decimos que la gente no tiene para pagar las cuotas”.

Para la diputada, la clave es generar herramientas que permitan ordenar la situación financiera de los hogares.

“Las familias quieren pagar sus deudas, nosotros tenemos que ayudar a organizarle la vida a la gente. Por eso vamos a presentar este proyecto”, concluyó.

El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberá ser debatido en comisión antes de llegar al recinto. Mientras tanto, el debate sobre el endeudamiento de los hogares promete instalarse como uno de los temas económicos y sociales que el Congreso discutirá en los próximos meses.

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