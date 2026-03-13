En medio de tensiones internas, Javier Milei reúne a su mesa política: Por qué temas

Uno de los movimientos que generó mayor impacto fue la reciente designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, decisión que incluyó además el desplazamiento de Sebastián Amerio de la vicecartera.

En el entorno gubernamental interpretaron ese cambio como un mensaje directo hacia el sector que responde a Caputo. “Fue una señal de expulsión”, sostienen fuentes del oficialismo.

Javier Milei busca equilibrio en su círculo más cercano

Pese a las tensiones, en el entorno presidencial aseguran que Milei busca preservar el rol de Caputo dentro del Gobierno, aunque con menor influencia en determinadas áreas de gestión.

Cerca de Karina Milei, en cambio, sostienen que este será un año de consolidación política para ella dentro de la estructura del oficialismo. “Este es el año de Karina”, repiten en su entorno.

El problema es que el diálogo entre ambos sectores es prácticamente inexistente. Según reconocen en la Casa Rosada, la única instancia en la que coinciden es en las reuniones de la mesa política que el Presidente decidió reactivar.

“Es el mismo escenario que con Marra. Milei no quiere perder a su amigo, pero tampoco puede frenar los avances de Karina”, explican en sectores que intentan mantenerse neutrales dentro del Gobierno.

La filtración que volvió a tensar el clima interno del Gobierno

El escenario se tensó aún más tras la filtración de un video en el que se ve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, subiendo a un avión privado con destino a Punta del Este.

El episodio generó sospechas dentro del oficialismo y volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento interno del Gobierno. En algunos sectores apuntaron directamente contra áreas vinculadas al Transporte y a la Inteligencia.

“Se tienen que ir. Jugaron mal o fueron inoperantes. El resultado es el mismo”, deslizan cerca del oficialismo sobre los responsables del manejo de esas áreas.

Desde el entorno de Caputo rechazan esas acusaciones y relativizan el impacto del episodio. Al mismo tiempo, ponen el foco en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) como posible origen de la filtración.

La investigación quedó ahora en manos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que deberá determinar cómo se difundió el video.

Un año clave para el equilibrio de poder

La reunión de la mesa política prevista para la próxima semana será clave para ordenar el tablero interno del oficialismo. Allí no solo se discutirá el paquete de reformas que el Gobierno busca enviar al Congreso, sino también el reparto de poder dentro de la administración.

Las decisiones que se tomen en esa instancia podrían redefinir los roles dentro del Gobierno y marcar el equilibrio entre los distintos sectores que rodean al Presidente en un año político que se anticipa decisivo.

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