Eliminación de las PASO: Milei busca revancha tras dos fracasos, pero gobernadores y aliados desconfían

Con sus particularidades, hay gobernadores que apoyarían eliminar las primarias, pero los demás cambios que se comentan no serían de su agrado.

El viejo truco del desdoblamiento

En el marco del debate de la eliminación de las PASO, los gobernadores siempre tienen la opción de desdoblar los comicios provinciales y así eludir el choque de candidatos nacionales y el efecto arrastre de la elección nacional que puede impulsar a los postulantes opositores locales, que en algunas provincias se benefician de las PASO para unirse.

Como todos los gobiernos nacionales, el de Milei también ve a las PASO como una ayuda para la oposición dispersa que les permitiría ordenarse y encolumnarse detrás de un candidato más fuerte.

paso-2023-votaciones.jpg El Gobierno de Milei acorrala discursivamente a la oposición con el gasto electoral para eliminar las PASO y ahorrarle una asistencia comicial a la gente.

Los dos intentos fracasados de Milei

No es la primera vez que Javier Milei intenta eliminar las PASO y cambiar las reglas electorales.

El primer intento de borrar las internas fue con la denominada Ley Bases en diciembre de 2023, pero Milei tuvo que dar marcha atrás y quitarla del texto original en el marco de las negociaciones para conseguir votos en el Congreso para sancionar la mayor parte de la norma.

El segundo intento vino a fines de 2024, cuando el presidente incluyó la eliminación de las PASO en las sesiones extraordinarias, pero tampoco consiguió los votos para aprobar el proyecto y solo logró la suspensión de las primarias por única vez.

Los votos y los gobernadores

Los gobernadores son los que deben aportar los votos para derogar la PASO si Milei insiste en esa idea, pero desde su punto de vista la cuestión de las primarias es bien distinta a la mirada de la Casa Rosada.

Cabe recordar que, por tratarse de ley electoral se requiere de una mayoría absoluta en ambas cámaras para modificarla: 129 diputados y 37 senadores. Con 95 en Diputados y 21 en el Senado, Milei necesita de bloques minoritarios y especialmente de los representantes que responden a los gobernadores, como demostró la sanción de la Reforma Laboral.

Si bien el Gobierno consiguió 42 votos para la reforma laboral en el Senado y sumó 35 en Diputados, cada tema es diferente y esos números no están asegurados.

El gobernador Rogelio Frigerio en declaraciones a Radio Mitre este viernes (13/3) se mostró muy desinteresado con la reforma electoral: “Creo profundamente que los partidos políticos son muy importantes para la calidad de la democracia y creo en que los partidos políticos se fortalezcan”.

“Este es un año no-electoral, tenemos muchas cosas por hacer más importantes que pensar en la elección, (como) pensar en los acuerdos políticos...la gente está esperando que los políticos concentremos el 100 por ciento de nuestra energía en solucionar problemas concretos de los vecinos”, finalizó.

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