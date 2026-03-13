Provincializar PAMI y apoyar la reforma laboral: Arde Troya en el mundo sindical

El sindicalista también detalló la estructura operativa del organismo, que incluye unas 600 agencias, 38 unidades de atención, siete hospitales propios, principalmente ubicados en Buenos Aires, además de una red de miles de prestadores, médicos, farmacias y laboratorios.

PAMI P.jpg Marcelo Peretta propone descentralizar PAMI, la obra social de los jubilados.

Según su propuesta, una administración más descentralizada permitiría optimizar la atención. "Si lo provincializamos y lo dotamos con los recursos suficientes para cada gobernador y cada municipio, se va a lograr sin ninguna duda una mejor atención a los jubilados y pensionados que hoy padecen esta centralización y sobredimensión", sostuvo.

Marcelo Peretta avaló la reforma laboral

Pero Peretta no terminó ahí. También levantó la polémica en el sector farmacéutico al avalar la reforma laboral y generó críticas por su postura "proempresarial".

El dirigente, en efecto, relativizó los efectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y admitió que la iniciativa se asemeja más a "una reforma empresarial" que a una norma orientada a mejorar las condiciones de los trabajadores.

Lo hizo en una entrevista radial, en la que sostuvo que los cambios en la legislación laboral eran necesarios, aunque evitó cuestionar el contenido de la iniciativa que distintos gremios denuncian como un retroceso en materia de derechos laborales.

"Yo creo que la reforma era necesaria. No sé si esta reforma; yo no creo que sea una reforma laboral, más bien una reforma empresarial", expresó el referente del sector, en una definición que generó malestar entre trabajadores y dirigentes sindicales.

patricia-bullrich-marcelo-peretta.jpg Marcelo Peretta junto a Patricia Bullrich. Foto: captura de video.

Debate en el mundo obrero

El dirigente planteó que los efectos de la reforma deberán evaluarse con el tiempo y que el principal indicador será la evolución del empleo registrado.

"Si la cantidad de trabajadores registrados crece, la ley sirvió. Si la cantidad de trabajadores decrece, la ley no sirvió", sostuvo.

Además, relativizó algunas de las críticas que distintos sectores sindicales realizaron a la normativa, particularmente en relación con posibles cambios en derechos laborales.

Según explicó, aspectos como el eventual desdoblamiento de las vacaciones o la implementación de guardias mínimas son cuestiones "opinables" y consideró que aún es prematuro afirmar que implican una pérdida de beneficios para los trabajadores.

El argumento político detrás de la reforma

En sus declaraciones, el dirigente también remarcó que la reforma cuenta con respaldo institucional luego de haber sido aprobada en el Congreso.

En ese sentido, sostuvo que el oficialismo logró reunir mayorías parlamentarias para avanzar con la normativa y que difícilmente la justicia la declare inconstitucional.

"Lo cierto es que el Gobierno tiene la mayoría. Pasó por Diputados, pasó por el Senado y la Justicia no la va a declarar inconstitucional", afirmó.

diputados reforma laboral Foto: captura video.

El referente también mencionó que recientemente la justicia rechazó un amparo impulsado por la Confederación General del Trabajo contra una de las iniciativas vinculadas al sistema laboral.

Según explicó, la presentación había sido realizada ante el fuero contencioso administrativo para frenar el traspaso de competencias de la justicia laboral.

Las declaraciones del dirigente generaron debate dentro del propio movimiento sindical, donde varios sectores advierten que la reforma impulsada por el Gobierno implica un retroceso en derechos históricos del trabajo y favorece principalmente a las empresas.

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