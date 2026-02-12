Breve calma: PAMI pagó la millonaria deuda y se normalizó la atención, pero no la confianza

"Queremos más precisiones de algunas prácticas que no nos están reconociendo y algunas actualizaciones que han quedando afuera de los valores de la inflación incluso del año pasado, así que la medida se sostiene hasta que nos aclaren mejor cuál es la situación en la que estamos parados. No queremos más ambigüedades, sino que sean concretos en cuanto a la fecha en que van a regularizar la situación", indicaron.

Las clínicas y sanatorios privados que suspendieron prestaciones

Las instituciones de las provincias que suspendieron prestaciones fueron las siguientes:

- Chubut: Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Instituto Pueblo de Luis, Sanatorio de la Ciudad, Instituto Cardiovascular Rawson.

- Río Negro: Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico Gral. Roca, Sanatorio Río Negro.

- Neuquén: ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul, Clínica Pasteur.

- La Pampa: Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnostico Integral Medico, Clinica Santa Teresita, FundacionFaerac.

