"Si bien no tenemos certeza, y ni siquiera una previsión aproximada, respecto de si se abonarán en término los próximos pagos cuyos vencimientos operarán en los próximos días; como así tampoco sobre las conclusiones a las que podremos arribar en el espacio de negociación abierto, consideramos responsable retomar la normal prestación de servicios, lo que implementamos en forma inmediata. Quedamos, de todas formas, expectantes a que la situación de morosidad tienda a regularizarse y que los aranceles de las prestaciones puedan adecuarse a la realidad económica", inicia el comunicado de clínicas y sanatorios de varias provincias de la Patagonia, que el pasado 10 de febrero suspendieron prestaciones a PAMI por falta de pago.
TIC TAC, TIC TAC...
Breve calma: PAMI pagó la millonaria deuda y se normalizó la atención, pero no la confianza
"No tenemos certeza, ni previsión aproximada, respecto de si PAMI abonará en término los próximos pagos que vencen en solo días; como tampoco sobre las conclusiones a las que podremos arribar en la negociación abierta"...
Así, con previa advertencia de que la situación podría volver a complicarse pronto, los prestadores retomaron su atención a los jubilados, lamentando los inconvenientes a los cuáles los llevó la crítica situación.
"Entre ayer y hoy PAMI abonó las prestaciones de internación y las prestaciones ambulatorias que vencieron en el mes de enero", lo que permitió destrabar el conflicto y retomar la normal prestación de servicios de manera inmediata.
En este mismo comunicado, informaron que las autoridades centrales de PAMI se comprometieron a iniciar el trabajo en una "mesa técnica" para revisar los valores retributivos de los servicios médicos, con el objetivo de adecuarlos (en la medida de lo posible) a la realidad económica actual y dar viabilidad al sistema.
Sin confianza
Pero lo cierto es que tras meses de reclamos en los que no tuvieron respuestas, los centros de salud privados han perdido la confianza en sus interlocutores.
"Queremos más precisiones de algunas prácticas que no nos están reconociendo y algunas actualizaciones que han quedando afuera de los valores de la inflación incluso del año pasado, así que la medida se sostiene hasta que nos aclaren mejor cuál es la situación en la que estamos parados. No queremos más ambigüedades, sino que sean concretos en cuanto a la fecha en que van a regularizar la situación", indicaron.
Las clínicas y sanatorios privados que suspendieron prestaciones
Las instituciones de las provincias que suspendieron prestaciones fueron las siguientes:
- Chubut: Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Instituto Pueblo de Luis, Sanatorio de la Ciudad, Instituto Cardiovascular Rawson.
- Río Negro: Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico Gral. Roca, Sanatorio Río Negro.
- Neuquén: ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul, Clínica Pasteur.
- La Pampa: Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnostico Integral Medico, Clinica Santa Teresita, FundacionFaerac.
