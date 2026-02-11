Mientras nuevos datos impulsan a la Fed a mantener las tasas de interés, Trump presiona

El impacto en las tasas de interés

El resultado refuerza la postura del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien el mes pasado decidió pausar la campaña de recortes de tasas al observar “evidencia de estabilización” en el empleo. Cabe mencionar que si el mercado laboral se encuentra estabilizado y se bajan las tasas, hay posibilidades de aumentar la inflación, algo que Powell quiere evitar.

Para varios analistas, la fortaleza del reporte reduce la probabilidad de que el banco central actúe en el corto plazo. Shruti Mishra, de Bank of America sostuvo:

La fortaleza generalizada del informe de empleo de enero refuerza nuestra opinión de que la Fed no recortará tasas bajo el liderazgo de Powell. La fortaleza generalizada del informe de empleo de enero refuerza nuestra opinión de que la Fed no recortará tasas bajo el liderazgo de Powell.

La reacción del mercado al informe de empleo

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron al moderarse las expectativas de recortes de tipos en 2026. El rendimiento del bono a dos años —especialmente sensible a la política monetaria— llegó a aumentar 0,1 puntos porcentuales, hasta el 3,55%, su nivel más alto en una semana.

En el mercado de futuros, los operadores redujeron sus apuestas y ahora descuentan solo dos recortes de tasas hacia diciembre, frente a las previsiones anteriores de entre dos y tres bajas.

“Esta debería ser una buena noticia para el Comité Federal de Mercado Abierto y hacerlos sentir más cómodos manteniendo las tasas sin cambios por un tiempo”, opinó Abiel Reinhart, de JPMorgan, en conversación con Financial Times.

Donald Trump reaccionó al informe de empleo

En el plano político, el presidente Donald Trump celebró el informe en su red Truth Social, donde calificó los datos como “¡EXCELENTES NÚMEROS DE EMPLEO, MUCHO MAYORES DE LO ESPERADO!” y reiteró su llamado a reducir drásticamente los costos de endeudamiento.

image Donald Trump se expresó sobre los datos de empleo en Truth Social y pidió por una baja en las tasas de interés.

Si bien el crecimiento de enero fue impulsado por fuertes contrataciones en salud, asistencia social y construcción, sectores como finanzas y el gobierno federal registraron caídas.

Algunos analistas piden cautela. Thomas Simons, de Jefferies, advirtió que no es momento de un optimismo excesivo y señaló que las recientes solicitudes de desempleo sugieren que los efectos estacionales podrían estar distorsionando las cifras.

Aun así, por ahora, la resiliencia del empleo podría darle a la Fed argumentos para mantener las tasas sin cambios en los próximos meses.

Más noticias en Urgente24

