La economía de Estados Unidos comenzó el año con un desempeño mejor al esperado y sorprendió a los mercados financieros. En enero, se crearon 130.000 puestos de trabajo. Este dato podría modificar la decisión de la Fed con respecto a las tasas de interés.
GUERRA FED-CASA BLANCA
Mientras nuevos datos impulsan a la Fed a mantener las tasas de interés, Trump presiona
Un nuevo dato económico juega a favor de Jerome Powell. La Fed está más cerca de mantener estables las tasas de interés. Aún así, Trump ya pidió por una baja.
Los puestos generados fueron casi el doble de los 68.000 que anticipaban los economistas encuestados por Bloomberg y muy por encima de los 48.000 empleos revisados a la baja del mes anterior. La tasa de desempleo, por su parte, descendió del 4,4% en diciembre al 4,3%, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
Información contradictoria sobre empleo
El sólido informe contrasta con una serie de indicadores recientes que habían encendido señales de alerta. Según publicó Financial Times, datos del grupo Challenger, Gray & Christmas mostraron que los empleadores recortaron más empleos en enero que en cualquier inicio de año desde 2009.
Además, el informe de la firma ADP registró apenas 22.000 nuevos puestos en el sector privado, mientras que las solicitudes de subsidio por desempleo venían en aumento y las vacantes laborales habían retrocedido.
“En resumen, el informe de empleo de enero mostró una mejora continua en el mercado laboral estadounidense”, afirmó Mike Reid, de RBC, al mismo medio. Según el analista, tanto el incremento de los salarios como la baja en la tasa de desempleo indican que el mercado laboral se mantiene sobre bases sólidas, pese a los datos más débiles conocidos la semana pasada y a los anuncios recientes de despidos.
El impacto en las tasas de interés
El resultado refuerza la postura del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien el mes pasado decidió pausar la campaña de recortes de tasas al observar “evidencia de estabilización” en el empleo. Cabe mencionar que si el mercado laboral se encuentra estabilizado y se bajan las tasas, hay posibilidades de aumentar la inflación, algo que Powell quiere evitar.
Para varios analistas, la fortaleza del reporte reduce la probabilidad de que el banco central actúe en el corto plazo. Shruti Mishra, de Bank of America sostuvo:
La reacción del mercado al informe de empleo
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron al moderarse las expectativas de recortes de tipos en 2026. El rendimiento del bono a dos años —especialmente sensible a la política monetaria— llegó a aumentar 0,1 puntos porcentuales, hasta el 3,55%, su nivel más alto en una semana.
En el mercado de futuros, los operadores redujeron sus apuestas y ahora descuentan solo dos recortes de tasas hacia diciembre, frente a las previsiones anteriores de entre dos y tres bajas.
“Esta debería ser una buena noticia para el Comité Federal de Mercado Abierto y hacerlos sentir más cómodos manteniendo las tasas sin cambios por un tiempo”, opinó Abiel Reinhart, de JPMorgan, en conversación con Financial Times.
Donald Trump reaccionó al informe de empleo
En el plano político, el presidente Donald Trump celebró el informe en su red Truth Social, donde calificó los datos como “¡EXCELENTES NÚMEROS DE EMPLEO, MUCHO MAYORES DE LO ESPERADO!” y reiteró su llamado a reducir drásticamente los costos de endeudamiento.
Si bien el crecimiento de enero fue impulsado por fuertes contrataciones en salud, asistencia social y construcción, sectores como finanzas y el gobierno federal registraron caídas.
Algunos analistas piden cautela. Thomas Simons, de Jefferies, advirtió que no es momento de un optimismo excesivo y señaló que las recientes solicitudes de desempleo sugieren que los efectos estacionales podrían estar distorsionando las cifras.
Aun así, por ahora, la resiliencia del empleo podría darle a la Fed argumentos para mantener las tasas sin cambios en los próximos meses.
