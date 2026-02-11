Sergio Lapegüe no para de lidiar con problemas que involucran a su familia. Hace apenas unos meses, el conductor contó en su propio programa "Lape Club Social" por América TV que estaba inmerso en una batalla judicial porque le habían tomado la casa a su mujer, Silvia "Bochi" Todaro. Hoy la historia es diferente, pero el protagonista sigue siendo él y los suyos, esta vez sacudidos por un hecho de inseguridad que pone a cualquiera con los pelos de punta.
ESCALOFRIANTE
El hecho que dejó en shock a Sergio Lapegüe: "La torturaron con una..."
Un hecho de inseguridad volvió a golpear de cerca a un conductor histórico. Tras la información revelada en "A la Tarde", Sergio Lapegüe habló y dio detalles.
La vivienda de Elba Palermo, madre del periodista, ubicada en Lomas de Zamora, fue blanco de un violento asalto perpetrado por tres delincuentes que no dejaron nada librado al azar. Luis Bremer fue quien contó la noticia en "A La Tarde" por América TV con una frase que lo dice todo: "Ataron a las cuidadoras y rompieron todo".
Pero los detalles que siguieron son aún más escalofriantes. Elba tiene 90 años y atraviesa un cuadro de alzheimer. No estaba sola: dos cuidadoras estaban a su cargo en el momento del ingreso. Los ladrones entraron a la fuerza, sometieron a ambas mujeres, y lo que vino después no tiene ningún tipo de justificación. Según describió Bremer: "Una fue vendada y ahorcada, lastimada, está a salvo pero fue lastimada y encerrada". La otra empleada terminó encerrada en un baño, con marcas en las manos como registro físico del horror que vivió.
Mientras la policía trabajaba en el lugar determinando el modo de ingreso y evaluando si existió una logística previa al hecho, Lapegüe tomó el micrófono para contar su versión. Y lo que dijo no solo describió el episodio sino que expuso, con una mezcla de bronca contenida y alivio involuntario, el estado de su madre.
Sergio Lapegüe expuso el horror vivido por su madre y cuidadoras
No obstante, lo que hace todavía más doloroso este capítulo es que no es el primero. Lapegüe recordó otros episodios que marcan una historia familiar con la inseguridad que pocos querrían tener. En un robo anterior, su padre recibió un golpe con un bate de béisbol que le partió la cabeza. Y si eso no alcanza, el conductor rememoró otro asalto ocurrido el 24 de diciembre de 2009, quizás el más perturbador de todos: "Entran tres delincuentes jóvenes, de 15 o 16 años. La torturaron a mi mamá con una plancha y le decían que si no les daba la plata la mataban porque tenían 15 años e iban en libertad".
Sobre lo sucedido este miércoles 11/02, Lapegüe cerró con una frase que dice más de lo que parece: "Yo creo que mi mamá no se enteró de nada. Dios quiera". Una especie de alivio amargo, casi resignado, que solo puede entender quien ya procesó demasiadas veces el miedo dentro de su propio núcleo familiar.
-----------------------------------
Más contenido en Urgente24
Silvina Escudero quiso defender a los Furries y Therians y le salió mal: "Lo único que falta es que..."
La miniserie de 8 capítulos que muchos miran en una sola noche
"¿En serio sos periodista?": Nancy Pazos cayó en una fake news y ardió X
Alerta por una estafa que salpica a Luis Caputo y otros economistas clave