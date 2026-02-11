El hecho que dejó en shock a Sergio Lapegüe: "La torturaron con una..."

No obstante, lo que hace todavía más doloroso este capítulo es que no es el primero. Lapegüe recordó otros episodios que marcan una historia familiar con la inseguridad que pocos querrían tener. En un robo anterior, su padre recibió un golpe con un bate de béisbol que le partió la cabeza. Y si eso no alcanza, el conductor rememoró otro asalto ocurrido el 24 de diciembre de 2009, quizás el más perturbador de todos: "Entran tres delincuentes jóvenes, de 15 o 16 años. La torturaron a mi mamá con una plancha y le decían que si no les daba la plata la mataban porque tenían 15 años e iban en libertad".

Sobre lo sucedido este miércoles 11/02, Lapegüe cerró con una frase que dice más de lo que parece: "Yo creo que mi mamá no se enteró de nada. Dios quiera". Una especie de alivio amargo, casi resignado, que solo puede entender quien ya procesó demasiadas veces el miedo dentro de su propio núcleo familiar.

