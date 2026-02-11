Boca y la fuerte banca de un ex Racing a Úbeda: "Sé de lo que es capaz"

Punto de inflexión en el gol de Boca vs. Newell's: el mensaje para Úbeda Claudio Úbeda, entrenador de Boca FOTO NA: Juan Foglia

Y como los resultados mandan en un fútbol ciclotímico, así como los resultados de fin de 2025 lo mantuvieron en el cargo, los resultados de principios de 2026 ponen al DT en la cuerda floja.

"Sé de lo que Úbeda es capaz"

En medio de las críticas, quien puso un freno fue un personaje impensado: Leo Sigali, ex defensor de Racing que actualmente juega en NK Lokomotiva, de Croacia.

Leonardo Sigali de Racing fue una de las noverdades en la lista de convocados a la seleccion Argentina - Foto NA MARCELO CAPECE Leo Sigali, defensor Foto NA MARCELO CAPECE

El experimentado futbolista de 38 años no dudó de las aptitudes del entrenador de Boca.

"Claudio -Úbeda- es alguien muy trabajador y una gran persona. Tal vez Boca tiene más exposición, pero creo que poco a poco le va a ir agarrando la mano a sus jugadores. No creo que por dos malos resultados lo corran. Lo tuve en Racing y sé de lo que es capaz. Estuve con Miguel -Russo- y fue pieza clave para muchas cosas que él logró", consideró Sigali.

