En medio de los cuestionamientos hacia Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors, un ex futbolista salió a bancarlo y a confirmar que tiene todas las capacidades para estar al frente del Xeneize. Quien lo dijo fue Leo Sigali, ex defensor de Racing que actualmente juega en Croacia.
Boca y la fuerte banca de un ex Racing a Úbeda: "Sé de lo que es capaz"
Con el futuro de Claudio Úbeda en la mira, un futbolista no dudó de las aptitudes del entrenador para estar al frente de Boca. "No creo que lo corran", dijo.
No son semanas fáciles para Boca. El equipo viene de perder ante Vélez por 2-1, dejando una pálida imagen frente a su rival. Tanto, que Juan Román Riquelme, presidente del club, tuvo una charla con gran parte del plantel para sacudir el avispero. En buenos términos, pero con el objetivo de dar un sacudón.
Claudio Úbeda, presente y futuro en Boca
El buen sprint final de Boca en el Torneo Clausura 2025 le valió a Claudio Úbeda la continuidad al frente del plantel. La decisión de Riquelme, guste o no, tuvo sentido y lógica: luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien se quedaba a cargo y continuaba con el proyecto -si es que había tal proyecto-, era su ayudante de campo principal, su mano derecha.
Ese sprint pareció mostrar mejorías saludables. Logró una seguidilla de victorias, le ganó a River el Superclásico y clasificó a la Copa Libertadores. Le faltó coronar con el Torneo doméstico, aunque sabía que sus falencias tenían muchísimo margen de mejora.
Esas falencias continúan, a día de hoy, imperturbables. El cuerpo técnico no parece encontrar los caminos para darle forma al equipo, y el equipo no parece encontrar la forma de responder a la idea del cuerpo técnico.
Y como los resultados mandan en un fútbol ciclotímico, así como los resultados de fin de 2025 lo mantuvieron en el cargo, los resultados de principios de 2026 ponen al DT en la cuerda floja.
"Sé de lo que Úbeda es capaz"
En medio de las críticas, quien puso un freno fue un personaje impensado: Leo Sigali, ex defensor de Racing que actualmente juega en NK Lokomotiva, de Croacia.
El experimentado futbolista de 38 años no dudó de las aptitudes del entrenador de Boca.
"Claudio -Úbeda- es alguien muy trabajador y una gran persona. Tal vez Boca tiene más exposición, pero creo que poco a poco le va a ir agarrando la mano a sus jugadores. No creo que por dos malos resultados lo corran. Lo tuve en Racing y sé de lo que es capaz. Estuve con Miguel -Russo- y fue pieza clave para muchas cosas que él logró", consideró Sigali.