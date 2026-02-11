Silvina Escudero quiso defender a los Furries y Therians y le salió mal: "Lo único que falta es que..."

Silvina Escudero se metió en aguas profundas. Quiso salir a defender a un integrante de la comunidad furry en pleno panel de "Polémica en el Bar" (América TV) y lo que recibió de vuelta fue un cimbronazo que nadie esperaba, ni ella, ni el chico del disfraz, ni los televidentes que, sin saberlo, estaban a punto de presenciar uno de esos momentos televisivos que se te graban en la memoria.
Pero antes de ir al chispazo, vale la pena aclarar de qué estamos hablando, porque si todavía no sabés qué es un furry o un therian, puede que no seas el único. Los furries son personas que sienten fascinación por animales con rasgos humanos: los que hablan, caminan en dos patas, se visten y tienen personalidad propia, como los personajes de las caricaturas de toda la vida, pero llevados a otro nivel de identificación personal. Los therians van un paso más allá: sienten, a nivel espiritual o psicológico, una conexión tan profunda con un animal en particular que llegan a identificarse parcialmente como ese ser. No es un juego de rol, no es una broma. Para ellos, es algo completamente genuino.
Con ese contexto sobre la mesa, el programa recibió a un joven que forma parte de esta comunidad y la conversación arrancó bastante tranquila, hasta que Luis Ventura agarró el micrófono y disparó con una pregunta que, aunque parecía inocente, tenía la intención de exponer al invitado: "El disfraz, o ese traje, ¿vos te lo ponés para tu vida normal? Para ir a la facultad, para ir a jugar al fútbol", comenzó diciendo.
El cruce al aire entre Silvina Escudero y Luis Ventura
"No", respondió el chico sin vueltas. "Entonces ¿Cuándo lo usás? ¿Cuándo te lo ponés?", insistió Ventura. "Cuando me junto con amigos de la comunidad", explicó el invitado con una calma que, a esa altura, ya era casi admirable.
El tema está en que hasta ahí, iba todo dentro de lo previsible. Pero entonces Escudero decidió intervenir con una comparación que, lejos de calmar las aguas, prendió fuego el estudio entero. Con el tono levantado un poquito más de la cuenta, soltó: "Perdón, pero cuando vos te juntás con tus amigos a jugar al poker, ¿no toman whisky?".
La analogía era clara: cada uno tiene sus rituales con su gente. Sin embargo, a Ventura esa lógica no le gustó en lo más mínimo. Y lo que vino después fue un estallido. Donde a los gritos, sin filtro y sin demasiado respeto por nadie en el estudio, expresó: "Vos no me vas a manejar la vida a mí. Vos te llamás Silvina Escudero y yo me llamo Luis Ventura. Lo único que falta es que me digas 'vos ponete el disfraz'. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero!", respondió Ventura.
Silvina, visiblemente molesta por la reacción desmedida, le contestó con una firmeza que tampoco dejó margen para la duda: "Bueno, vos hacé lo que quieras con tus amigos, que él hace lo que quiere con sus amigos".
Fuerte repudio en X
El clip tardó exactamente nada en volverse viral. En X, las opiniones se dividieron entre quienes apuntaron directo contra Ventura y quienes aprovecharon para tirarle con todo a la tele argentina en general. "Super desubicado Luis Ventura. Entiendo q el tema therians es una payasada, pero faltar el respeto y gritar no te hace más hombre, te hace más cobarde xq no tenes argumentos para defender tu postura, por eso alza la voz a una mujer. Horrible, terrible y asqueroso", escribió @MagaliCeleste96 con una contundencia difícil de rebatir.
Más lapidaria todavía fue @MartinaRicci_99, que directamente sentenció: "Desconecten la TV y déjenla morir en paz". Y por el lado del humor filoso, @GastonPallares5 remató con algo que también pegó: "Silvina se piensa que sigue en el Bailando".
