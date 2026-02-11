Silvina Escudero quiso defender a los Furries y Therians y le salió mal: "Lo único que falta es que..."

La analogía era clara: cada uno tiene sus rituales con su gente. Sin embargo, a Ventura esa lógica no le gustó en lo más mínimo. Y lo que vino después fue un estallido. Donde a los gritos, sin filtro y sin demasiado respeto por nadie en el estudio, expresó: "Vos no me vas a manejar la vida a mí. Vos te llamás Silvina Escudero y yo me llamo Luis Ventura. Lo único que falta es que me digas 'vos ponete el disfraz'. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero!", respondió Ventura.

Silvina, visiblemente molesta por la reacción desmedida, le contestó con una firmeza que tampoco dejó margen para la duda: "Bueno, vos hacé lo que quieras con tus amigos, que él hace lo que quiere con sus amigos".

Luis Ventura a los gritos con Silvina Escudero por los Furrys y Therians

Que Opinas ? De qué lado estás ? pic.twitter.com/e9HjKMTmQ4 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) February 11, 2026 Publicación en X de @PtcRecargado.

Fuerte repudio en X

El clip tardó exactamente nada en volverse viral. En X, las opiniones se dividieron entre quienes apuntaron directo contra Ventura y quienes aprovecharon para tirarle con todo a la tele argentina en general. "Super desubicado Luis Ventura. Entiendo q el tema therians es una payasada, pero faltar el respeto y gritar no te hace más hombre, te hace más cobarde xq no tenes argumentos para defender tu postura, por eso alza la voz a una mujer. Horrible, terrible y asqueroso", escribió @MagaliCeleste96 con una contundencia difícil de rebatir.

Más lapidaria todavía fue @MartinaRicci_99, que directamente sentenció: "Desconecten la TV y déjenla morir en paz". Y por el lado del humor filoso, @GastonPallares5 remató con algo que también pegó: "Silvina se piensa que sigue en el Bailando".

