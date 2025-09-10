'Polémica en el Bar' regresa con un examigo de Milei y un influencer libertario

image

Quiénes integran la nueva Polémica y por qué ya genera ruido

El primer nombre que sorprendió fue Carlos Maslatón, economista y examigo de Javier Milei. El propio Maslatón confirmó su incorporación en X (ex Twitter) mostrando la puerta de América TV: "Aquí en Fitz Roy, en la teledifusora América, tengo el agrado de informar al Foro que en la fecha he firmado contrato con la estación para participar del programa Polémica en el Bar". Además, anticipó el horario: "volverá a salir al aire en breve de 21:00 a 22:00 de lunes a viernes".

Maslatón cerró su posteo con esta reflexión: "Me preparé toda la vida para transmitir por Polémica en el Bar, la que he seguido desde la década de 1960, cuando estaban Porcel, Sofovich y el gran Fidel Pintos". La repercusión en redes fue inmediata, con algunos usuarios cuestionando los vínculos políticos del economista y preguntándose qué orientación tendrá el ciclo.

Junto a Maslatón estarán el influencer libertario Emmanuel Danann (expareja de Lilia Lemoine, multado en 2024 por agredir en redes a una mujer trans), el periodista Diego Moranzoni (ISPA), Javier Calvo (actor del "Heavy re jodido"), el cineasta Diego Recalde y Marina Calabró. Falta definir la figura femenina y el humorista, aunque se especula con Fátima Florez para aportar el toque cómico.

maslaton danann Carlos Maslatón y Emmanuel Danann se suman al panel, junto a otros cinco invitados. La mesa va a combinar política, economía y humor, dejando claro que será un ciclo intenso y provocador.

Con estos nombres en el panel, todo apunta a que en el programa va a haber de sobra debates intensos, cruces de ideas y algún que otro momento viral, llevando la clásica mesa de Polémica a un terreno donde política, economía y cultura digital se cruzan con naturalidad.

Con este regreso, A24 apuesta a consolidar un prime time distinto, con contenido más profundo y polémico, dejando atrás la versión más liviana que emitió América TV en 2023 con Marcela Tinayre. Polémica en el Bar vuelve con fuerza, y esta vez, nadie podrá mirarlo de costado.

