Vuelve Polémica en el Bar y lo hace con Mariano Iúdica al frente en A24, prometiendo debates que no se van a quedar en la superficie. La nueva mesa sumó a un examigo de Javier Milei y a un polémico influencer libertario, así que se viene un mix de política, economía y opinión con pinta de prender fuego la pantalla.
PANEL EXPLOSIVO
'Polémica en el Bar' regresa con un examigo de Milei y un influencer libertario
Mariano Iúdica vuelve a ponerse al frente de 'Polémica en el Bar', con una mesa picante que incluye a un ex amigo de Javier Milei y a un polémico libertario.
'Polémica en el Bar' busca recuperar su lugar
El histórico programa creado por Gerardo y Hugo Sofovich en 1963 vuelve a la televisión de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, por A24, según confirmó Pablo Montagna en sus redes. La elección del nuevo canal se debe a que América TV no tenía espacio disponible en la grilla, y la señal de noticias por cable busca reforzar su prime time con un formato que tenga entretenimiento y debate político.
Mariano Iúdica, que fue conductor entre 2016 y 2021, retoma el ciclo con un objetivo claro: transformar la tradicional mesa de café en un espacio de discusión más político que farandulesco, sin perder la esencia de Polémica. La decisión de A24 de darle un tinte más serio coincide con un contexto donde la audiencia demanda contenidos que informen y, a la vez, entretengan, algo que las últimas ediciones con Marcela Tinayre no lograron del todo.
El formato sigue siendo pionero a nivel mundial: fue uno de los primeros programas en la historia de la televisión argentina en instalar debates en un contexto informal, con humor, opinión y invitados variados. Hoy, el regreso busca recuperar ese equilibrio, pero con un plus de relevancia política que podría redefinir la manera en que se consume este tipo de contenidos en TV abierta y por cable.
Quiénes integran la nueva Polémica y por qué ya genera ruido
El primer nombre que sorprendió fue Carlos Maslatón, economista y examigo de Javier Milei. El propio Maslatón confirmó su incorporación en X (ex Twitter) mostrando la puerta de América TV: "Aquí en Fitz Roy, en la teledifusora América, tengo el agrado de informar al Foro que en la fecha he firmado contrato con la estación para participar del programa Polémica en el Bar". Además, anticipó el horario: "volverá a salir al aire en breve de 21:00 a 22:00 de lunes a viernes".
Maslatón cerró su posteo con esta reflexión: "Me preparé toda la vida para transmitir por Polémica en el Bar, la que he seguido desde la década de 1960, cuando estaban Porcel, Sofovich y el gran Fidel Pintos". La repercusión en redes fue inmediata, con algunos usuarios cuestionando los vínculos políticos del economista y preguntándose qué orientación tendrá el ciclo.
Junto a Maslatón estarán el influencer libertario Emmanuel Danann (expareja de Lilia Lemoine, multado en 2024 por agredir en redes a una mujer trans), el periodista Diego Moranzoni (ISPA), Javier Calvo (actor del "Heavy re jodido"), el cineasta Diego Recalde y Marina Calabró. Falta definir la figura femenina y el humorista, aunque se especula con Fátima Florez para aportar el toque cómico.
Con estos nombres en el panel, todo apunta a que en el programa va a haber de sobra debates intensos, cruces de ideas y algún que otro momento viral, llevando la clásica mesa de Polémica a un terreno donde política, economía y cultura digital se cruzan con naturalidad.
Con este regreso, A24 apuesta a consolidar un prime time distinto, con contenido más profundo y polémico, dejando atrás la versión más liviana que emitió América TV en 2023 con Marcela Tinayre. Polémica en el Bar vuelve con fuerza, y esta vez, nadie podrá mirarlo de costado.
