Polémica con Hernán Feler (TyC Sports) por el partido de la Selección Argentina

El relator, vivió de una manera bastante particular la previa del gol a Ecuador. Antes de que ejecute Enner Valencia, Feler comenzó a decir "no falla casi nunca", como queriendo mufar al delantero.

Finalmente fue gol, pero no es la primera vez que hace una cosa de estas características. Con Gastón Edul, en la final de la Copa América 2024, tuvieron un ida y vuelta constante en donde debían concluir que Colombia tenía muy buena pelota parada.

Este tuit de Panqui Molina, refleja un poco algunos comentarios que se pudieron ver en redes: "Querer mufar un penal de una última fecha de Eliminatorias de un partido que no define nada. Explotó el nenazómetro"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/panquimolina/status/1965567421584212344&partner=&hide_thread=false Querer mufar un penal de una última fecha de Eliminatorias de un partido que no define nada. Explotó el nenazómetro pic.twitter.com/jUke4zECQe — Panqui (@panquimolina) September 10, 2025

Lo que se le viene a la Selección Argentina

Finalizadas las Eliminatorias Conmebol, comienza oficialmente el camino hacia el Mundial de Norteamérica 2026 para la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

En lo que tiene que ver con lo regional, le sacó 9 puntos a su perseguidor (Ecuador, que lo venció ayer 9/9) y ahora se vendrán amistosos en vistas a México, Estados Unidos y Canadá.

El mes de octubre tiene una fecha FIFA y la Albiceleste ya sabe cuáles serán sus dos partidos a disputar.

Argentina vs Venezuela: viernes 10 de octubre desde las 21 horas en el Hard Rock Stadium de Miami

Argentina vs Puerto Rico: lunes 13 de octubre desde las 21 horas en el Soldier Field de Chicago

Si bien aún no están definidos los rivales, la última fecha FIFA del año tendrá dos destinos exóticos. Los partidos se jugarán en Luanda, la capital angoleña, y Kerala, una de las ciudades indias más grandes.

Embed

En diciembre es el sorteo y en lo que respecta a lo meramente futbolístico, lo único que quedaría antes del Mundial, es la Finalissima ante España. Este partido sería entre el 21 y 31 de marzo con sede a definir.

+ EN GOLAZO 24

Argentina 0 - Ecuador 1: un partido incómodo y un plan alternativo que no funcionó

Furia en Talleres de Córdoba: Tévez le dio 4 días libres al plantel

Recrudece la crisis en San Lorenzo y piden la cabeza de los dirigentes

Con 5 goles de Haaland, Noruega arrolló a Moldavia 11 a 1 por Eliminatorias