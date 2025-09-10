La Selección Argentina de Lionel Scaloni perdió 0-1 ante Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, en la última jornada de las Eliminatorias Conmebol. Hernán Feler fue el relator del encuentro por TyC Sports y, en redes sociales, algunos usuarios cuestionaron sus comentarios previos al gol de los locales.
¿Y GASTÓN EDUL?
Polémica con Hernán Feler (TyC Sports) por el partido de la Selección Argentina
La Selección Argentina terminó con una derrota ante Ecuador las Eliminatorias. ¿Qué pasó con Hernán Feler y TyC Sports?
Ariel Senosiain, habitual comentarista del canal deportivo, acompañó la transmisión. El otro medio encargado de televisar los partidos de la Albiceleste es Telefe, con el relato de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky.
Hernán Feler y TyC Sports
Tanto Pablo Giralt como Hernán Feler, tienen la particularidad que relatan los partidos de la Selección Argentina como si fuesen hinchas (que en realidad lo son).
Esto, a veces, genera la crítica en las redes hacia ambos, pero esta vez fue Feler el que recibió algunos comentarios.
El relator, vivió de una manera bastante particular la previa del gol a Ecuador. Antes de que ejecute Enner Valencia, Feler comenzó a decir "no falla casi nunca", como queriendo mufar al delantero.
Finalmente fue gol, pero no es la primera vez que hace una cosa de estas características. Con Gastón Edul, en la final de la Copa América 2024, tuvieron un ida y vuelta constante en donde debían concluir que Colombia tenía muy buena pelota parada.
Este tuit de Panqui Molina, refleja un poco algunos comentarios que se pudieron ver en redes: "Querer mufar un penal de una última fecha de Eliminatorias de un partido que no define nada. Explotó el nenazómetro"
Lo que se le viene a la Selección Argentina
Finalizadas las Eliminatorias Conmebol, comienza oficialmente el camino hacia el Mundial de Norteamérica 2026 para la Selección Argentina de Lionel Scaloni.
En lo que tiene que ver con lo regional, le sacó 9 puntos a su perseguidor (Ecuador, que lo venció ayer 9/9) y ahora se vendrán amistosos en vistas a México, Estados Unidos y Canadá.
El mes de octubre tiene una fecha FIFA y la Albiceleste ya sabe cuáles serán sus dos partidos a disputar.
- Argentina vs Venezuela: viernes 10 de octubre desde las 21 horas en el Hard Rock Stadium de Miami
- Argentina vs Puerto Rico: lunes 13 de octubre desde las 21 horas en el Soldier Field de Chicago
Si bien aún no están definidos los rivales, la última fecha FIFA del año tendrá dos destinos exóticos. Los partidos se jugarán en Luanda, la capital angoleña, y Kerala, una de las ciudades indias más grandes.
En diciembre es el sorteo y en lo que respecta a lo meramente futbolístico, lo único que quedaría antes del Mundial, es la Finalissima ante España. Este partido sería entre el 21 y 31 de marzo con sede a definir.
+ EN GOLAZO 24
Argentina 0 - Ecuador 1: un partido incómodo y un plan alternativo que no funcionó
Furia en Talleres de Córdoba: Tévez le dio 4 días libres al plantel
Recrudece la crisis en San Lorenzo y piden la cabeza de los dirigentes
Con 5 goles de Haaland, Noruega arrolló a Moldavia 11 a 1 por Eliminatorias