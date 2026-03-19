Estupor en River Plate por las grandes ausencias en la Selección Argentina

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

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¿Afuera por River Plate?

En el último tiempo, Joaquín Panichelli fue mencionado como una de las posibles alternativas para integrar la lista de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026, como tercer centrodelantero por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El delantero del Racing de Estrasburgo atraviesa un gran momento y llamó la atención su ausencia en la convocatoria de Lionel Scaloni, más allá de que José López también hizo méritos para ocupar ese lugar.

A esta situación se suma otro caso: Matías Soulé tampoco fue citado. Ambos comparten un punto en común, ya que son representados por Martín Gustadisegno.

Cabe recordar que el agente estuvo vinculado a la salida de River del juvenil Luca Scarlato. El propio Panichelli también dejó el club haciendo uso de la patria potestad para emigrar a Europa a finales de 2022.

El periodista y productor Damián Villagra sostuvo que este sería el motivo detrás de sus ausencias: “Hace unos meses conté que era extraño que la Selección no convoque a Matías Soulé. Joaquín Panichelli tiene al mismo representante: Martín Gustadisegno, responsable de la salida de River del juvenil Luca Scarlato. Hasta que no cambien de agente, será difícil que vuelvan”.

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Habrá que ver qué ocurre en estos casos, pero lo cierto es que todo indica que se trataría de una postura clara de la AFA, vinculada a la protección del patrimonio de los clubes del fútbol argentino.

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